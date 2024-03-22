ВСУ бросают силы на удержание даже самых уязвимых позиций

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Вооруженные Силы Украины вынуждены бросать силы на удержание даже самых уязвимых позиций, чтобы сохранить видимость успешной обороны, пишет украинское издание «Страна».
После падения Авдеевки и последующего отступления ВСУ из еще из ряда населенных пунктов, для украинской армии стратегически важными стали абсолютно все позиции на фронте, даже самые уязвимые.
Главная задача — показать, что обвала фронта не ожидается, и двигаться дальше. Это необходимо для того, чтобы не разочаровать западных союзников Украины и не породить состояние уныния от неудач на фронте у населения страны.
Ранее сообщалось, что Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский провёл встречу с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром в Киеве. На встрече он обратил внимание НАТО на необходимость поставок Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО), нехватка которых ощущается всё острее.
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Главная задача — показать, что обвала фронта не ожидается, и двигаться дальше. Это необходимо для того, чтобы не разочаровать западных союзников Украины и не породить состояние уныния от неудач на фронте у населения страны.
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Мария Федоровцева