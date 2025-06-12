«Они мне братья»: Боец ВСУ объяснил свою сдачу в плен нежеланием стрелять по русским

12 июня 2025, 06:47

Пленнный солдат ВСУ объяснил решение сдаться силам РФ нежеланием стрелять по русским

Фото: iStock/Tomas Ragina

Украинский военнослужащий Александр Савченко, попавший в плен, объяснил свое решение сдаться тем, что считает себя русским и не может стрелять в российских солдат. Они для него словно братья. Об этом заявил сам Савченко в беседе с ТАСС.





По его словам, ключевой причиной перехода на сторону российской армии стала национальная идентичность: он не мог стрелять в «своих» и попытался как можно быстрее оказаться на стороне России.





«Так как я русский, я не мог стрелять в соотечественников. Я принял решение перебежать к своим братьям как можно скорее, что я и сделал», — объяснял пленный боец ВСУ.