ВСУ дважды атаковали жилой дом в Энергодаре

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Украинские беспилотники в два захода атаковали многоэтажный жилой дом в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на место происшествия прибыла оперативная группа следователей Следственного комитета России. Очевидцы и жители дома рассказали им о произошедшем.
Одна из жительниц города рассказала следователю, что сотрудник полиции погнал всех в помещение, после чего начал кричать о сбросе. Семь мирных жителей и правоохранитель забежали в укрытие. Первый беспилотник от падения не разорвался, второй попал в окно этого жилого дома, третий – на балкон, а четвёртый упал около дома.
По словам женщины, все три беспилотника сдетонировали после падения.
Следователи внимательно осмотрели место происшествия. Пострадавшие обнаружены не были. Все найденные там вещественные доказательства будут упакованы и отправлены на судебную экспертизу, пояснил в беседе с журналистами агентства сотрудник СК РФ.
В настоящее время уточняются обстоятельства атаки.
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Одна из жительниц города рассказала следователю, что сотрудник полиции погнал всех в помещение, после чего начал кричать о сбросе. Семь мирных жителей и правоохранитель забежали в укрытие. Первый беспилотник от падения не разорвался, второй попал в окно этого жилого дома, третий – на балкон, а четвёртый упал около дома.
По словам женщины, все три беспилотника сдетонировали после падения.
Следователи внимательно осмотрели место происшествия. Пострадавшие обнаружены не были. Все найденные там вещественные доказательства будут упакованы и отправлены на судебную экспертизу, пояснил в беседе с журналистами агентства сотрудник СК РФ.
В настоящее время уточняются обстоятельства атаки.
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Анастасия Чинкова