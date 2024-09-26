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Оборона ВСУ у Покровска трещит по швам. Такое заявление в эфире Первого канала сделал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Он заявил, что российские военные уже практически подошли к Мирнограду, а значит до Покровска (Красноармейска) остаются считанные километры.
Также советник Пушилина подчеркнул, что после недавней перегруппировки российских войск, в ходе которой продолжался серьёзный огневой контакт, оборона украинских войск начала стремительно сыпаться.
Ранее в этот день Минобороны России сообщало, что военные освободили населённый пункт Украинск в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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Также советник Пушилина подчеркнул, что после недавней перегруппировки российских войск, в ходе которой продолжался серьёзный огневой контакт, оборона украинских войск начала стремительно сыпаться.
Ранее в этот день Минобороны России сообщало, что военные освободили населённый пункт Украинск в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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Анастасия Чинкова