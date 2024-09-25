Дрон ВСУ сбросил боеприпас на территорию Запорожской АЭС

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Украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию Запорожской АЭС. Об этом РИА Новости сообщили в оперативных службах.
Отмечается, что в среду в 13:10 неустановленный дрон сбросил боеприпас в 150 метрах от территории атомной электростанции и примерно в 350 метрах от энергоблока №3.
При падении беспилотник сдетонировал, в результате чего загорелась сухая трава.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Вследствие удара дрона никто не пострадал, электростанция не получила повреждений.
Напомним, что Запорожская АЭС является крупнейшей и самой мощной станцией такого типа в Европе. Она состоит из шести энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октября 2022 года станция перешла в собственность России.
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При падении беспилотник сдетонировал, в результате чего загорелась сухая трава.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Вследствие удара дрона никто не пострадал, электростанция не получила повреждений.
Напомним, что Запорожская АЭС является крупнейшей и самой мощной станцией такого типа в Европе. Она состоит из шести энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октября 2022 года станция перешла в собственность России.
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Анастасия Чинкова