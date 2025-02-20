ВСУ готовят мощное наступление на Брянскую область

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Украинская армия готовит масштабное наступление на Брянскую область, скопление боевиков и военной техники ВСУ фиксируется примерно в 50 км от российской границы, пишет Shot.
По данным издания, украинское командование сосредоточило в двух населённых пунктах Сумской области группировку ВСУ численностью порядка пяти тысяч боевиков. Также туда пригнали более 200 единиц боевой техники, в том числе танки Leopard и Abrams, БМП и другое вооружение, предоставленное Украине странами НАТО.
Предполагается, что планируемое наступление нацелено на попытку перехватить повестку переговоров России и США.
Также издание пишет, что проводится частичная эвакуация мирного населения из Шостки и Глухова в Сумской области.
Отмечается, что ВС РФ контролируют передвижение противника и наносят по скоплениям живой силы и техники удары авиацией и артиллерией.
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Предполагается, что планируемое наступление нацелено на попытку перехватить повестку переговоров России и США.
Также издание пишет, что проводится частичная эвакуация мирного населения из Шостки и Глухова в Сумской области.
Отмечается, что ВС РФ контролируют передвижение противника и наносят по скоплениям живой силы и техники удары авиацией и артиллерией.
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Элина Позднякова