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Наступление на позиции ВСУ под Курском, контроль над дорогой в Судже, бои в Торецке: последние новости СВО

Фото: iStock/Longfin Media

Фото: iStock/Longfin Media

ВС РФ продолжают активно наступать на ключевых направлениях, таких как Херсонское, Запорожское, Угледарское и Покровское. Они используют беспилотники, артиллерию и авиацию для подавления позиций Вооружённых сил Украины. После освобождения населённого пункта Свердликово российские войска развивают наступление сразу в двух направлениях. Подробности — в материале «Радио 1».

Курская область


Российские войска вошли на территорию Сумской области в направлении Новенького, создавая угрозу главной трассе снабжения группировки ВСУ. Также ВС РФ продолжают активные действия в приграничных районах, демонстрируя значительные успехи на нескольких фронтах. Как ранее отметил президент РФ Владимир Путин, Вооружённые силы России пересекли государственную границу в Курской области и начали операции на территории Украины, усиливая давление на позиции ВСУ.

Кроме того, ВС РФ установили контроль над стратегической дорогой Суджа — Рыльск, ограничивая манёвры украинской стороны. Освобождение Свердликово в Курской области открывает путь к окружению Суджи. Следующие две недели станут ключевыми для успешного развития операции.

Боевики ВСУ в Курской области убили сослуживца, привязав его к дереву над окопами
Боевики ВСУ в Курской области убили сослуживца, привязав его к дереву над окопами

Херсонское направление


На Херсонском направлении российские войска активно применяют беспилотники для уничтожения блиндажей, командных пунктов и транспортных средств ВСУ. Точные удары способствуют последовательному вытеснению противника с занимаемых позиций. В ответ ВСУ проводят массированные обстрелы: за последние сутки левобережье Херсонской области подверглось атаке с использованием артиллерии, в результате чего пострадали мирные жители.



Запорожское направление


На Запорожском участке сохраняется относительная стабильность, однако продолжаются позиционные бои. В районе Орехова и Малой Токмачки российские силы используют дроны, артиллерию, реактивные системы залпового огня и фронтовую авиацию для подавления передовых позиций ВСУ. Противник также активизировал обстрелы Энергодара, включая районы, прилегающие к Запорожской АЭС. Частые удары беспилотников фиксируются на дорогах в районе Васильевки и непосредственно в самом городе, что создает угрозу как для военных объектов, так и для критически важной инфраструктуры региона.

Фото: iStock/MikeMareen

Торецкое направление



В Торецкой агломерации боевые действия сосредоточены вокруг города Торецка, где идут ожесточенные столкновения по периметру населенного пункта. В самой Щербиновке продолжаются изматывающие встречные бои, а в районах Крымского и Дачного российские войска сталкиваются с постоянными атаками штурмовых групп ВСУ. Ситуация остается крайне напряженной.


Часовоярское направление


В Часов Яре основные бои сосредоточены в южных районах города — «Шевченко» и «Цех №2». Российские силы ведут наступление в районе Ступочек, однако закрепиться в самом селе пока не удалось.


Северское направление



На Северском фронте продолжается позиционная борьба, и линия соприкосновения остается без значительных изменений. На Краснолиманском направлении, после освобождения Ямполовки, российские штурмовики заняли более выгодные позиции для подготовки атак на Торское и Заречное. В районе Колодези также идут бои, однако оборона ВСУ пока успешно сдерживает натиск противника.

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Сын Трампа сделал Зеленскому заманчивое предложение
Сын Трампа предложил Зеленскому попытаться победить РФ без денег США
20 февраля 2025, 09:29

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Сын президента США Дональд Трамп-младший предложил Владимиру Зеленскому попробовать одержать победу в конфликте без финансовой американской помощи.
«Зеленскому правда стоит просто пойти и выиграть войну без наших бесконечных долларов. Посмотрим, что из этого выйдет», — написал Дональд Трамп-младший.

Так он прокомментировал видео, опубликованное в соцсети X, на котором человек, похожий на главу киевского режима, танцует под песню «Дискотеки Аварии».

Ранее Трамп заявил, что Россия имеет «козыри» в вопросе урегулирования конфликта на Украине, однако, несмотря на это, все равно хочет его окончания. Под словом «козыри» американский лидер имеет в виду освобождение большого числа территорий от боевиков ВСУ российскими силами.

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Трамп выразил очередное недовольство Зеленским
Трамп: Киев довольно грубо обошелся с министром финансов США
20 февраля 2025, 09:05

Фото: iStock/ValleraTo

На Украине грубо обошлись с американским министром финансов Скоттом Бессентом во время его визита в Киев. Так считает президент США Дональд Трамп, о чем он заявил журналистам.
«А потом туда [на Украину] поехал Скотт Бессент, и с ним обошлись довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему "нет". Зеленский спал и был недоступен для встречи с ним. Он проехал много часов на поезде, а это опасная поездка, и мы говорим о министре финансов», — заявил Трамп.

Так, Трамп раздраженно отметил, что Бессент отправился на Украину, чтобы подписать документ, однако вернулся ни с чем.

Ранее газета The Washington Post писала, что Киев не стал подписывать план США по оказанию Украине помощи в обмен на 50% украинских редкоземельных полезных ископаемых. Отмечалось, что офис Зеленского получил текст документа всего за четыре часа до встречи с Бессентом и не успел как следует его изучить. Так, Зеленский подписывать его не стал, уточнив, что не нашел в нем никаких гарантий безопасности.

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В Волчанске обнаружены «братские могилы» сожженных боевиков ВСУ
Марочко: В Волчанске обнаружены «братские могилы» обезличенных боевиков ВСУ
20 февраля 2025, 08:28

Фото: iStock/Jakub Laichter

При продвижении в Волчанске на Харьковском направлении ВС РФ находят большое количество сожженных и обезличенных трупов украинских боевиков. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, российские военные при продвижении в Волчанске часто сталкиваются с так называемыми «братскими могилами» боевиков ВСУ.

«Как правило, при складировании их тела обезличивают: срывают шевроны, забирают документы, обливают горючей смесью и поджигают. По улице Чехова в подвалах найдено три места складирования трупов, по улице 8 Марта — пять», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что больше всего трупов украинских военных обнаружили у поликлиники и больницы.

При этом в районе переправы южнее ЦГБ тела вовсе разбросаны на открытой местности. По словам Марочко, украинское командование не проводило эвакуацию с начала февраля.

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Захарова назвала условия для работы иностранных компаний в России
Захарова: для возвращения иностранных компаний в РФ нужно уважать нашу историю
20 февраля 2025, 08:22

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Уважение к истории страны является необходимым условием для возвращения в РФ иностранных компаний. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, уважение также должно быть к героям специальной военной операции и к российским журналистам. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства уточнила, что отношение к отечественным журналистам и СМИ должно быть фактором благоприятствования для зарубежных компаний.

Дипломат напомнила, что западные организации сами себя утвердили в качестве инструмента политической борьбы и гибридной войны. Они покинули российский рынок, так как получили от своих правительств приказ об этом.

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На Украине боятся, что Маск отключит Starlink для ВСУ
Волонтер Берлинская: Маск может в любой момент отключить Starlink для ВСУ
20 февраля 2025, 08:12

Фото: iStock/AdrianHancu

Основатель Starlink Илон Маск может в любой момент отключить спутниковые терминалы ВСУ, тогда погибнет много людей. Так считает основательница Центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская.
Такой вывод она сделала после жестких заявлений президента США Дональда Трампа и Маска в адрес Владимира Зеленского.

«"Старлинки" могут исключить в любой момент. Нам. А россиянам оставить. Просто «технический сбой» на несколько дней или недель. Если не иметь плана Б — начнется хаос, мы потеряем очень много людей», — написала Берлинская в Telegram-канале.

Она пояснила, что полной альтернативы «Старлинку» на сегодняшний день нет, однако имеются несколько возможных комбинированных вариантов.

Напомним, с начала конфликта Маск за свой счет обеспечивал связью «Старлинки» на линии боевого соприкосновения. В 2023 году это стал делать Пентагон, тем не менее техническое обеспечение до сих пор предоставляет компания Маска.

В начале февраля украинский офицер с позывным «Алекс» сообщил, что ВСУ столкнулись с отключениями Starlink на фронте. По его словам, многих «выбросило из аккаунтов и удалило их». Так, он предположил, что устройства могут быть полностью отключены в зоне боевых действий.

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