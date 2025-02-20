Наступление на позиции ВСУ под Курском, контроль над дорогой в Судже, бои в Торецке: последние новости СВО

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ВС РФ продолжают активно наступать на ключевых направлениях, таких как Херсонское, Запорожское, Угледарское и Покровское. Они используют беспилотники, артиллерию и авиацию для подавления позиций Вооружённых сил Украины. После освобождения населённого пункта Свердликово российские войска развивают наступление сразу в двух направлениях. Подробности — в материале «Радио 1».
Курская область
Российские войска вошли на территорию Сумской области в направлении Новенького, создавая угрозу главной трассе снабжения группировки ВСУ. Также ВС РФ продолжают активные действия в приграничных районах, демонстрируя значительные успехи на нескольких фронтах. Как ранее отметил президент РФ Владимир Путин, Вооружённые силы России пересекли государственную границу в Курской области и начали операции на территории Украины, усиливая давление на позиции ВСУ.
Кроме того, ВС РФ установили контроль над стратегической дорогой Суджа — Рыльск, ограничивая манёвры украинской стороны. Освобождение Свердликово в Курской области открывает путь к окружению Суджи. Следующие две недели станут ключевыми для успешного развития операции.
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Херсонское направление
На Херсонском направлении российские войска активно применяют беспилотники для уничтожения блиндажей, командных пунктов и транспортных средств ВСУ. Точные удары способствуют последовательному вытеснению противника с занимаемых позиций. В ответ ВСУ проводят массированные обстрелы: за последние сутки левобережье Херсонской области подверглось атаке с использованием артиллерии, в результате чего пострадали мирные жители.
Запорожское направление
На Запорожском участке сохраняется относительная стабильность, однако продолжаются позиционные бои. В районе Орехова и Малой Токмачки российские силы используют дроны, артиллерию, реактивные системы залпового огня и фронтовую авиацию для подавления передовых позиций ВСУ. Противник также активизировал обстрелы Энергодара, включая районы, прилегающие к Запорожской АЭС. Частые удары беспилотников фиксируются на дорогах в районе Васильевки и непосредственно в самом городе, что создает угрозу как для военных объектов, так и для критически важной инфраструктуры региона.
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Торецкое направление
В Торецкой агломерации боевые действия сосредоточены вокруг города Торецка, где идут ожесточенные столкновения по периметру населенного пункта. В самой Щербиновке продолжаются изматывающие встречные бои, а в районах Крымского и Дачного российские войска сталкиваются с постоянными атаками штурмовых групп ВСУ. Ситуация остается крайне напряженной.
Часовоярское направление
В Часов Яре основные бои сосредоточены в южных районах города — «Шевченко» и «Цех №2». Российские силы ведут наступление в районе Ступочек, однако закрепиться в самом селе пока не удалось.
Северское направление
На Северском фронте продолжается позиционная борьба, и линия соприкосновения остается без значительных изменений. На Краснолиманском направлении, после освобождения Ямполовки, российские штурмовики заняли более выгодные позиции для подготовки атак на Торское и Заречное. В районе Колодези также идут бои, однако оборона ВСУ пока успешно сдерживает натиск противника.
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