СВР: Киев может провести теракты против диппредставительств РФ

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Киев для срыва переговоров может провести серию терактов против диппредставительств России в Европе. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
В СВР отметили, что в европейских столицах фиксируют нежелание Киева приступить к мирным переговорам с Москвой, особенно в случае, если для этого придется идти на определенные уступки.
Отмечается, что запланированные теракты направлены против российских дипломатических представительств России в европейских странах, вероятнее всего в Германии, странах Балтии и Скандинавии, также они возможны в Словакии и Венгрии.
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«По информации, которой располагают европейцы, один из рассматриваемых украинским режимом вариантов срыва переговоров предполагает проведение серии терактов», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что запланированные теракты направлены против российских дипломатических представительств России в европейских странах, вероятнее всего в Германии, странах Балтии и Скандинавии, также они возможны в Словакии и Венгрии.
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Элина Позднякова