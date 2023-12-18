ВСУ готовятся к очередным наступательным действиям

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ВСУ испытывают трудности с личным составом, однако готовят дополнительные резервы для проведения неких масштабных наступательных действий в будущем. Об этом заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский в беседе с изданием Reuters.
«На некоторых участках мы перешли к обороне, а на некоторых продолжаем наступательные действия – маневром, огнем и продвижением вперед. И мы готовим резервы для наших дальнейших масштабных действий», — заявил Тарнавский.
Он отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о возможном отдыхе бойцов ВСУ. По его словам, они «не свежие, не отдохнувшие».
«F-16 — это как Мерседес по сравнению с Запорожцем», - заключил он.
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Элина Позднякова