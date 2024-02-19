ВСУ могут предпринять новую попытку контрнаступления

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) при поддержке стран Запада могут предпринять новую попытку контрнаступления в зоне СВО, заявил начальник Главного оперативного управления — первый заместитель начальника Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда».
«ВСУ все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий. В последующем, в случае масштабной военной помощи Запада, нельзя исключать очередной попытки контрнаступления», — сообщил Рудской.При этом группировки войск Вооружённых сил РФ постоянно улучшают свое положение на всей линии соприкосновения, отметил генерал-полковник: освобождён ряд населённых пунктов Украины, созданы условия для последующих активных действий.
Как сообщает Министерство обороны России, армия Украины с 4 июня безуспешно ведет наступление. 12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская армия за время контрнаступления потеряла 71,5 тысяч военных, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса. По словам главы государства, контрнаступление ВСУ не имеет результатов.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов также признал, что контрнаступление ВСУ не оправдало надежд. Он отметил, что на сегодняшний день на фронте сложилась крайне тяжелая ситуация. Старые военные «учебники» НАТО по ведению боя не работают и их нужно отправить в архив.
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