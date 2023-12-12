В Киеве признали, что контрнаступление не оправдало надежд

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что контрнаступление ВСУ не оправдало надежд. Об этом сообщает британская вещательная корпорация BBC.
«Надежды были, но они не оправдались», — передает слова Данилова корпорация.Он отметил, что на сегодняшний день на фронте сложилась крайне тяжелая ситуация. Старые военные «учебники» НАТО по ведению боя не работают и их нужно отправить в архив.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия представила план финансовой помощи Украине за счёт активов России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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