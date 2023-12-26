В США оценили возможность Украины провести новое контрнаступление

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В следующем году Украине вряд ли удастся провести новое контрнаступление и прорвать российскую оборону. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на военных аналитиков.
«В начале 2023 года были большие надежды на то, что превозносившееся украинское контрнаступление изменит расклад. Этого не произошло, и перспектива прорыва в 2024 году также маловероятна», - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что некоторые военные аналитики предполагают, что в следующем году ожидаются интенсивные бои. При этом маловероятно, что ВСУ попытаются организовать еще одно контрнаступление. Что касается России, по мнению экспертов, в 2024 году она начнет укреплять позиции на подконтрольных ей территориях.
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Элина Позднякова