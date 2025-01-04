Фото: телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»
Украинские националисты продолжают терроризировать мирное население Горловки в ДНР. Несмотря на то, что линия фронта постепенно отодвигается от города, практически ежедневно люди страдают от обстрелов из тяжёлого вооружения и сбросов боеприпасов с беспилотников.
Сегодня ВСУ нанесли массированный удар кассетными боеприпасами по жилмассиву «Комсомолец» Никитовского района города, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. По последним данным, в результате обстрела ранения получили десять мирных жителей. Ещё трое пострадал после взрывов боеприпасов, сброшенных с БПЛА.
Повреждены несколько жилых домов, также зафиксировано прямое попадание снаряда в городской Дом культуры. На улицах жилого массива «Комсомолец» обнаружены украинские суббоеприпасы типа «колокольчик». На окраине Горловки украинский дрон целенаправленно сбросил боеприпас на гражданский автомобиль.
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Александр Бойцов