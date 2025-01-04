Гладков: За сутки ВСУ более 100 раз атаковали Белгородскую область

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) за последние сутки более 100 раз атаковали Белгородскую область. Украинские военные обстреливали населённые пункты на территории региона, а также наносили удары с использованием беспилотников.
Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале он уточнил, что атакам украинских военных подверглись 32 населённых пункта в 11 муниципалитетах области. По региону было выпущено 73 снаряда. Кроме того, зафиксировано 30 атак с использованием беспилотников.
За сутки в Белгородской области повреждены один многоквартирный дом, десять домовладений в частном секторе, пять автомобилей, один социальный объект и два промышленных предприятия. Ранения получили два мирных жителя. Один — в Шебекино, второй — в селе Прелестное Прохоровского района области.
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Александр Бойцов