МО: За сутки ВС РФ сбили восемь ракет ATACMS и 72 беспилотника ВСУ

Фото: istockphoto/aapsky
Российские дежурные силы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили восемь ракет ATACMS американского производства. Кроме того, были уничтожены либо подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы 72 украинских беспилотника.
Об этом в субботу, 4 января, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. Ранее в оборонном ведомстве рассказали, что за ночь силы ПВО обезвредили 16 дронов ВСУ самолётного типа над пятью российскими регионами — Брянской, Смоленской, Псковской, Курской и Ленинградской областями. В Санкт-Петербурге из-за угрозы атак БПЛА дважды вводились ограничения в работу аэропорта Пулково.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено свыше 39,2 тысячи украинских беспилотников, 651 самолёт, 283 вертолёта, 590 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), более 20,2 тысячи танков и других бронированных машин.
Читайте также:
Гладков: За сутки ВСУ более 100 раз атаковали Белгородскую область
Четыре украинских беспилотника сбили в Ленинградской области
В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников
Александр Бойцов