Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР

ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР

Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Украинские войска нанесли массированный удар более 30 снарядами по спальному кварталу в Кременной в Луганской Народной Республике. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, в результате вражеской атаки есть пострадавшие. Мирошник отметил, что в настоящее время известно об одном раненом мирном жителе.

Уточняется, что значительные повреждения получили жилые дома и административное здание. Значительная часть Кременной осталась без электроснабжения, заключил Мирошник.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

ПВО России перехватила пять украинских беспилотников за ночь

Стали известны последствия размещения «Орешника» в Белоруссии

В ДНР схватили агента СБУ, который прикидывался «мирным жителем»
#пострадавшие
#здание
#дома
#лнр
#вс рф
#всу
Российский боец рассказал об аде в ходе боев за Суджу
RT поговорил с военными, которые первыми приняли бой за Суджу в Курской области
30 января 2025, 09:01

Фото: iStock/N-sky

Командир взвода БПЛА 5-го БМП 810-й бригады морской пехоты с позывным Егерь рассказал о событиях, произошедших в Судже, куда их подразделение было переброшено 25 июля. Об этом информирует RT.
По данным телеканала, в ходе рекогносцировки 7 августа команда провела разведку с использованием дронов, после чего вошла в город. Первое столкновение с ВСУ произошло возле моста, где FPV-дрон атаковал автомобиль с женщиной и детьми-инвалидами, в результате чего они погибли.

«После этого поступил приказ от командира роты: "Мы остаёмся и не имеем права уйти"», — отметил Егерь.

Командир штурмовой роты с позывным Буня добавил, что его бойцы эвакуировали около 80 человек из Суджи в село Большое Солдатское на «газелях». Важной стратегической точкой стало здание администрации, откуда открывался вид на город, и куда начали приходить местные жители.

Егерь рассказал о том, как ВСУ обстреляли здание администрации, но, к счастью, удар пришёлся на гараж с автомобилями, что позволило избежать жертв. Бойцы морской пехоты обеспечивали жителей едой из местного магазина и медикаментами из аптек для раненых.

«В этом же магазине продукты брали и местные жители. В один из дней наш боец угнал у них машину с продуктами, которая стояла у магазина. К тому моменту командир Буня был тяжело ранен, и командование на себя взял я», — поделился Егерь.

Несмотря на часть жителей, отказавшихся покидать свои дома, бойцы оставили им воду и продукты, пообещав вернуться. В итоге группа вместе с гражданскими вышла к позициям бригады ВДВ и была успешно эвакуирована без потерь.

К сожалению, в ноябре Егерь и Буня получили ранения, подорвавшись на мине во время организации эвакуации раненых сослуживцев. В настоящее время они проходят лечение в госпитале.

Читайте также:

ПВО России перехватила пять украинских беспилотников за ночь

Стали известны последствия размещения «Орешника» в Белоруссии

В ДНР схватили агента СБУ, который прикидывался «мирным жителем»
#права
#автомобиль
#вдв
#всу
#удар
#сбу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ПВО России перехватила пять украинских беспилотников за ночь
30 января 2025, 07:36

Фото: iStock/PavelRodimov

В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Три из них были сбиты над Белгородской областью, а два – над Брянской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Стали известны последствия размещения «Орешника» в Белоруссии

В ДНР схватили агента СБУ, который прикидывался «мирным жителем»

Украина впала в шок от решения Трампа приостановить внешнюю помощь
#украина
#днр
#сво
#всу
#сбу
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны последствия размещения «Орешника» в Белоруссии
Политолог Кедми: «Орешник» в Белоруссии мог бы навсегда «успокоить» Польшу
30 января 2025, 07:27

Фото: iStock/Vitalii Petrushenko

Размещение ракетной системы «Орешник» в Белоруссии может навсегда «успокоить» Польшу. Такое мнение высказал бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью агентству БелТА.
«Достаточно, что они (Белоруссия) получили одну систему, чтобы успокоить Польшу навсегда. Заодно и ее сообщников», — заявил политолог.
Кедми отметил, что Белоруссия никогда не проявляла агрессии в отношении соседних стран, в отличие от Польши. Та, по его мнению, вечно активно нагнетает напряжённость в регионе.

Ранее, в декабре, президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой разместить на территории страны ракетные системы «Орешник». 26 января Лекашенко вновь «пошутил» на эту тему, заявив, что в стране можно разместить хоть 10 ракетных комплексов — хотя, конечно, на это потребуется не один год.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Донецке ФСБ задержала агента-шпиона СБУ, который помогал Украине. Задержанный занимался сбором и передачей сведений для СБУ о местах дислокации военной техники и личного состава подразделений ВС РФ на территории ДНР.

Читайте также:

«Я — любящая бабушка»: Пять мужчин и две женщины похитили 14-летнюю девочку, насиловали и фотографировали ее за кокаин

Стало известно, какие нарушения выявил Роспотребнадзор в магазинах «Светофор»

«Давай один-на-один»: Хулиганка в упор выстрелила 3 раза в лицо 13-летней дзюдоистке
#президент
#белоруссия
#страны
#политолог
#александр лукашенко
#днр
#польша
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ДНР схватили агента СБУ, который прикидывался «мирным жителем»
В Донецке ФСБ задержала агента-шпиона СБУ, который помогал Украине
30 января 2025, 07:11

Фото: iStock/Dmytro Skrypnykov

Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ в Донецке, сообщили в местном управлении российской службы. «Мирный житель» подозревается в шпионаже в пользу Киева.
В ведомстве уточнили, что задержанный занимался сбором и передачей сведений для СБУ о местах дислокации военной техники и личного состава подразделений Вооруженных сил России на территории республики.

«Управлением ФСБ России по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан житель города Донецка, подозреваемый в шпионаже в пользу Украины», — заявили в местном управлении.
Следственное подразделение УФСБ по ДНР возбудило уголовное дело по статье за шпионаж (ст. 276 УК РФ).

Ранее сообщалось, что силы ВСУ атаковали посёлок Мамай в Брянской области. Местные жители сообщили ночью о громком взрыве со стороны распределительной станции нефтепровода «Дружба».

Также известно, что Украина впала в шок от решения Трампа приостановить внешнюю помощь.

Читайте также:

Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров «Ленфильма»: причины и подробности

«А как вы считаете, шрамы портят, уродуют человека?»: Талантливый визажист Гоар Аветисян показала подписчикам испорченное пластикой тело

Рита Дакота готовится стать мамой во второй раз: «Немного переживаю, но мы с Фёдором созрели для этого»
#уголовное фсб
#днр
#рф
#сбу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина впала в шок от решения Трампа приостановить внешнюю помощь
Guardian: Киев шокирован решением Трампа о приостановке всех программ помощи
30 января 2025, 06:07

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украина потрясена решением администрации президента США Дональда Трампа приостановить все программы внешней помощи Киеву. Об этом пишет британская газета The Guardian.
«Украина потрясена из-за шокирующего решения администрации Трампа немедленно приостановить все программы внешней помощи США, поскольку целый ряд проектов в стране... был фактически остановлен в одночасье», — уточняет издание.
Ранее Белый дом уведомил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов.

Попытки киевского офиса USAID сохранить финансирование некоторых наиболее важных программ были отвергнуты в США. На данный момент Киев не имеет данных о дальнейшей судьбе программы США по Украине.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Белом доме объявили: аннулирование меморандума Административно-бюджетного управления (OMB) США, касающегося приостановки финансирования некоторых федеральных программ, не означает полное снятие ограничений.

Читайте также:

«Я — любящая бабушка»: Пять мужчин и две женщины похитили 14-летнюю девочку, насиловали и фотографировали ее за кокаин

Mash: силы ВСУ атаковали поселок Мамай в Брянской области, раздался громкий взрыв

Рита Дакота готовится стать мамой во второй раз: «Немного переживаю, но мы с Фёдором созрели для этого»
#сша
#дональд трамп
#украина
#финансирование
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Mash: силы ВСУ атаковали поселок Мамай в Брянской области, раздался громкий взрыв
30 января 2025, 03:10

Фото: iStock/Leonid Ikan

Силы ВСУ атаковали посёлок Мамай в Брянской области. Местные жители сообщили Telegram-каналу Mash о громком взрыве со стороны распределительной станции нефтепровода «Дружба».
Также в интернет выкладывают кадры пожара. Точное место возгорания еще не определено, официальной информации не поступало.

Ранее, 30 декабря 2024 года, украинцы уже пытались нанести удар по «Дружбе», но тогда им не удалось повредить нефтепровод.

29 января сообщалось, что российские войска взяли под контроль ещё один населённый пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). Речь идёт об освобождении Новоелизаветовки. Это удалось сделать благодаря активным наступательным действиям подразделения группировки войск «Центр».

Читайте также:

Учительница русского языка из Горловки приговорена к 11 годам колонии за шпионаж

Высказывания о России и гнев украинцев: за что Верке Сердючке запретили въезд в ОАЭ и как сейчас живет Андрей Данилко

Российские войска приблизились к Днепропетровской области
#контроль
#telegram
#всу
#удар
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Учительница русского языка из Горловки приговорена к 11 годам колонии за шпионаж
29 января 2025, 20:18

Фото: istockphoto/AMilkin

В Донецкой Народной Республике оглашён приговор в отношении 40-летней жительницы Горловки. Она получила 11 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Украины.
Об этом сообщил пресс-служба региональной прокуратуры. В ходе следствия и суда было установлено, что женщина в период с февраля по июнь 2023 года собирала и передавала сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ) информацию о находившихся на лечении в госпитале российских военных. Эти данные впоследствии могли быть использованы для нанесения ударов по местам дислокации частей Вооружённых сил РФ.

Горловчанка ничем не привлекала внимание местных жителей. Она работала в городской школе учительницей русского языка и литературы. Суд признал бывшего педагога виновной в шпионаже и приговорил к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Читайте также:

«‎На стороне Украины»: заочный арест и обвинения в экстремизме — новые подробности дела актера Смольянинова*, где он сейчас

Мосгорсуд вынес приговор американцу Спектору, обвиняемому в шпионаже

Генпрокуратура РФ проводит проверку в отношении правнучки Никиты Хрущёва на шпионаж


* Признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
#суд
#женщина
#данные
#рф
#сбу
#госпиталь
#учитель
#русский язык
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские войска приблизились к Днепропетровской области
29 января 2025, 18:44

Фото: iStock/Anna_Anikina

Бойцы ВС РФ продолжают успешно наступать в направлении Днепропетровской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
Отмечается, что российские войска закрепились в центре населённого пункта Удачное, после чего продолжили продвижение вперёд.

Ранее командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным Фарик сообщил, что ВС РФ практически достигли Днепропетровской области. По его данным, до границ украинского региона осталось порядка пяти километров.

Военкор Юрий Котенок также сообщал, что на фоне активного продвижения российских военных ВСУ начали стягивать резервы к Днепропетровской области, а также к административной границе ДНР.

Читайте также:

ВС РФ взяли под контроль населённый пункт Новоелизаветовка в ДНР

На Украине арестовали имущество сына Порошенко* из-за неявки в военкомат

Массированная атака БПЛА, наступление ВСУ под Суджей, штурмы в Курской области: последние новости СВО

*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#вс рф
#днр
#сво
#всу
#атака
#военные
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине арестовали имущество сына Порошенко* из-за неявки в военкомат
29 января 2025, 18:32

Фото: iStock/Panama7

На Украине арестовали всё имущество сына бывшего президента страны Петра Порошенко* Алексея* из-за неявки в военкомат. Об этом сообщил украинский обозреватель Валентин Гладких в своих соцсетях.
Он отметил, что миллиардер Алексей Порошенко* не нашёл денег, чтобы выплатить штраф за уклонение от военной службы, поэтому теперь с него в принудительном порядке будет взыскана 51 тысяч гривен. Также сообщается, что всё его имущество уже арестовано.

В декабре сына бывшего президента Украины объявили в национальный розыск. Его дважды вызывали в военкомат – 4 сентября и 21 октября. Однако он не явился. У Порошенко-младшего* имеется звание лейтенанта запаса.

Читайте также:

Порошенко*: В последнее время власти Киева перестали использовать слово «победа»

«Операция мясной шторм»: Порошенко* раскритиковал Киев за безразличие к жизням солдат

Экс-глава МИД Украины Кулеба рассказал, как отговорил 18-летнего сына вступать в ВСУ

*внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#штраф
#имущество
#розыск
#всу
#военкомат
#украина
#арест
Следите за нашими новостями
в удобном формате