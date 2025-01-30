ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР

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Украинские войска нанесли массированный удар более 30 снарядами по спальному кварталу в Кременной в Луганской Народной Республике. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, в результате вражеской атаки есть пострадавшие. Мирошник отметил, что в настоящее время известно об одном раненом мирном жителе.
Уточняется, что значительные повреждения получили жилые дома и административное здание. Значительная часть Кременной осталась без электроснабжения, заключил Мирошник.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Уточняется, что значительные повреждения получили жилые дома и административное здание. Значительная часть Кременной осталась без электроснабжения, заключил Мирошник.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова