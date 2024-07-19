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Депутат Народного совета (парламента) региона Юрий Юров написал в своем Telegram-канале, что подразделения ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску.
По словам Юрова, в настоящее время в городе слышны взрывы. Работает система противовоздушной безопасности.
Иных подробностей об атаке украинских боевиков на данный момент не приводится.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Иных подробностей об атаке украинских боевиков на данный момент не приводится.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова