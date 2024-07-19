Трамп рассказал, почему Россия начала СВО

Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия начала спецоперацию в 2022 году, так как якобы увидела некомпетентность новой на тот момент администрации действующего американского президента Джо Байдена. Об этом пишет ТАСС.
Вывод войск США из Афганистана Трамп назвал абсолютным провалом и унижением для Штатов. По мнению политика, Вашингтон оставил в этом государстве вооружений на общую сумму в 85 миллиардов долларов.
Ранее республиканец обещал в кратчайшие сроки урегулировать каждый международный кризис, созданный администрацией Байдена, при вступлении в должность президента США.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее республиканец обещал в кратчайшие сроки урегулировать каждый международный кризис, созданный администрацией Байдена, при вступлении в должность президента США.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова