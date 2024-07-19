Под Харьковом расчет БПЛА ВСУ подорвался на собственном боеприпасе

Фото: istockphoto/Tomas Ragina
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что расчет БПЛА Вооруженных сил Украины подорвался на собственном боеприпасе в районе села Глубокое Харьковской области. Об этом информирует РИА Новости.
Эксперт уточнил, что это произошло в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
По его словам, при детонации, расчет БПЛА, состоящий из двух военнослужащих, получил ранения не совместимые с жизнью. Сослуживцы не пытались оказать им помощь, заключил Марочко.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Заместитель командира взвода 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота десантно-штурмовой роты группировки войск «Восток» с позывным Иваныч заявил, что операция по освобождению села Урожайное заняла всего несколько часов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
На брошенной боевиками ВСУ части Торецка обнаружили десятки тел мирных жителей
Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 19 БПЛА над регионами РФ
В Херсонской области рассказали о потерях ВСУ при попытке форсировать Днепр
«При попытке взлета гражданского квадрокоптера, переделанного под военные нужды, произошел нештатный сход боеприпаса», — поделился он.
По его словам, при детонации, расчет БПЛА, состоящий из двух военнослужащих, получил ранения не совместимые с жизнью. Сослуживцы не пытались оказать им помощь, заключил Марочко.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Заместитель командира взвода 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота десантно-штурмовой роты группировки войск «Восток» с позывным Иваныч заявил, что операция по освобождению села Урожайное заняла всего несколько часов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
На брошенной боевиками ВСУ части Торецка обнаружили десятки тел мирных жителей
Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 19 БПЛА над регионами РФ
В Херсонской области рассказали о потерях ВСУ при попытке форсировать Днепр
Дарья Осипова