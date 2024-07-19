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Под Харьковом расчет БПЛА ВСУ подорвался на собственном боеприпасе

Марочко: БПЛА ВСУ подорвался на собственном боеприпасе в Харьковской области
19 июля 2024, 09:32
Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что расчет БПЛА Вооруженных сил Украины подорвался на собственном боеприпасе в районе села Глубокое Харьковской области. Об этом информирует РИА Новости.
Эксперт уточнил, что это произошло в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

«При попытке взлета гражданского квадрокоптера, переделанного под военные нужды, произошел нештатный сход боеприпаса», — поделился он.



По его словам, при детонации, расчет БПЛА, состоящий из двух военнослужащих, получил ранения не совместимые с жизнью. Сослуживцы не пытались оказать им помощь, заключил Марочко.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Заместитель командира взвода 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота десантно-штурмовой роты группировки войск «‎Восток» с позывным Иваныч заявил, что операция по освобождению села Урожайное заняла всего несколько часов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску
19 июля 2024, 09:32

Фото: iStock/PavelRodimov

Депутат Народного совета (парламента) региона Юрий Юров написал в своем Telegram-канале, что подразделения ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску.
По словам Юрова, в настоящее время в городе слышны взрывы. Работает система противовоздушной безопасности.

Иных подробностей об атаке украинских боевиков на данный момент не приводится.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Боец Шакирьянов спас от обстрела ВСУ станцию спутниковой связи
19 июля 2024, 09:27

Фото% istockphoto / Aleksandr Golubev

В Минобороны РФ отметили, что благодаря смелости и решительности Семена Шакирьянова удалось уберечь станцию от осколков и не допустить перебоев в системе управления.
Сержант Семен Шакирьянов, рискуя своей жизнью, спас станцию связи от осколков во время украинской атаки.

«Как сообщает Министерство обороны РФ, участок обороны, который удерживал Семен, подвергся мощному артиллерийскому обстрелу. Понимая, что без связи с командованием его группа не сможет оперативно координировать свои действия, Семен снял свой бронежилет и накрыл им станцию спутниковой связи, чтобы защитить её от осколков», — сообщили в ТАСС.

Благодаря подвигу сержанта Шакирьянова, станция не пострадала, и система управления не была нарушена.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики вошли в Калиновку, обойдя Часов Яр с северной стороны.

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#военные
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#обстрел
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Боец ВС РФ рассказал об освобождении Урожайного в ДНР всего за несколько часов
ТАСС: Операция по освобождению Урожайного заняла несколько часов
19 июля 2024, 08:58

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Заместитель командира взвода 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота десантно-штурмовой роты группировки войск «‎Восток» с позывным Иваныч заявил, что операция по освобождению села Урожайное заняла всего несколько часов. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, был приказ зайти на центральную улицу. Российские военные разбились на группы, поочерёдно вошли и закрепились на позициях.
«Контроль местности, постройки, погреба — все это нужно было зачищать. Но мы быстро шли, без остановки, местность за местностью брали. Мы напором шли, впереди нас шла граната, мы сначала взрывали, затем заходили. Все заняло несколько часов», — отметил он.

Боевики Вооруженных сил Украины покинули населенный пункт бегством. Заместитель командира рассказал, что операция готовилась несколько недель. Российские военные отрабатывали штурм на полигоне в условиях, максимально приближенных к тем, которые были в Урожайном.

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Военнослужащие группировки «Восток» освободили населенный пункт Урожайное 14 июля. Военные ВС РФ провели там зачистку и разминирование.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

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#всу
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Трамп рассказал, почему Россия начала СВО
Трамп: Россия начала СВО, увидев слабость администрации Байдена
19 июля 2024, 08:58

Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия начала спецоперацию в 2022 году, так как якобы увидела некомпетентность новой на тот момент администрации действующего американского президента Джо Байдена. Об этом пишет ТАСС.
Вывод войск США из Афганистана Трамп назвал абсолютным провалом и унижением для Штатов. По мнению политика, Вашингтон оставил в этом государстве вооружений на общую сумму в 85 миллиардов долларов.

Ранее республиканец обещал в кратчайшие сроки урегулировать каждый международный кризис, созданный администрацией Байдена, при вступлении в должность президента США.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВСУ провели серию «мясных штурмов» под Харьковом, ВС РФ освободили часть Калиновки: последние новости СВО
19 июля 2024, 08:46

Фото: iStock/zabelin

Российская армия стремится вытеснить противника из Запорожской области. ВСУ бросают в штурмы подразделения, сформированные из числа бывших заключенных. О том, где удалось продвинуться российским войскам, и что активно применяет украинская сторона на фронте расскажет редакция «Радио 1».

Харьковское направление


Украинская армия атакует позиции ВС РФ в Волчанске, у н.п. Волчанские Хутора, Тихое и Глубокое. В «мясных штурмах» ВСУ задействуют бывших заключенных. Активность боев крайне высокая, однако линия боевого соприкосновения остается прежней.


Торецкое направление


ВС РФ продолжают наступление на населенные пункты: Нью-Йорк (Новгородское), Дружба, Кирово, Южное. При этом ВСУ ведут организованную оборону, не допуская прорыва заградительных сооружений.


Сватово-Купянское направление


В районе Андреевки и вблизи и выступа Берестовое–Песчаное идут позиционные бои с применением дронов и артиллерии. Российские войска задействуют авиацию и ФАБ с УМПК. Атакуют ВС РФ в н.п. Терны и Макеевка (ЛНР).
Полковник Бод: армия Украины ослаблена, Запад не в состоянии поддержать ВСУ
Полковник Бод: армия Украины ослаблена, Запад не в состоянии поддержать ВСУ


Часовоярское направление


ВС РФ постепенно продвигаются у Калиновки и стремятся выйти к водоканалу Северский Донец – Донбасс. Восточная часть Калиновки и территория фермы севернее посёлка перешли под контроль российских сил.


Запорожское направление


ВСУ минируют дороги к линии фронта и атакуют дронами «Баба Яга». Кроме того, противник усилил обстрелы электроподстанции в Запорожской области. ВС РФ продолжают наступление и стремятся вытеснить ВСУ из занимаемых населенных пунктов.


Херсонское направление


На Херсонском направлении продолжается взаимная охота за лодками в пойме р. Днепр. В остальном всё сводится к ударам артиллерии, дронами, решению повседневных огневых задач. Враг выжигает леса и бьёт по мирному населению, а также гражданской инфраструктуре.


Донецкое направление


ВС РФ выбивают противника к окраинам Красногоровки, зафиксированы небольшие продвижения. В Карловке ВС РФ ведут бои на окраинах населенного пункта и в районе Карловского водохранилища. Есть очередные тактические успехи в районе Евгеновки, где российским войска продвинулись по направлению к намеленному пункту «Прогресс».

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#дороги
#армия
#контроль
#донбасс
#лнр
#всу
#вс рф
#сво
#сводкасво
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На брошенной боевиками ВСУ части Торецка обнаружили десятки тел мирных жителей
ТАСС: в Торецке нашли тела десятков мирных жителей, погибших от действий ВСУ
19 июля 2024, 07:43

Фото: IStock/IherPhoto

На брошенной боевиками Вооруженных сил Украины части Торецка (Дзержинска) в подвалах домов частного сектора обнаружили десятки тел мирных жителей. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что есть те, кто погиб в результате сброса боеприпаса с беспилотника. Есть те, кого забросали зажигательными снарядами, либо расстреляли.

По словам собеседника агентства, в числе погибших, в основном, пожилые люди. В то же время, среди погибших немало и гражданских мужчин разного возраста. Беженцы подтвердили информацию о целенаправленных убийствах гражданских в Торецке.

«Они знали, где люди прятались, они наблюдали с дронов за нами, как за водой ходим, как пытались похоронить соседа, которого ВСУ просто расстреляли. И они всегда пытаются бить по подвалам, запустить туда коптер. Они же видят, что одни женщины и старики. Но там кто успел, тот выскочил. Остальные — гибнут», — поделилась спасенная женщина.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#президент
#бпла
#сво
#всу
#минобороны
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Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 19 БПЛА над регионами РФ
19 июля 2024, 07:41

Фото: IStock/e-crow

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 19 БПЛА над регионами России. Об этом написало МО РФ в своем Telegram-канале.
Одиннадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Курской областью. Три БПЛА — над Белгородской областью.

Помимо этого, дежурными средствами ПВО были уничтожены 5 беспилотников над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

Не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим всё чаще и активнее использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряли до пяти тысяч военнослужащих. Как оценил глава региона, за все время попыток высадки на левый берег украинская армия задействовала более 10 тысяч солдат.

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#армия
#бпла
#крым
#минобороны
#рф
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В Херсонской области рассказали о потерях ВСУ при попытке форсировать Днепр
Сальдо: ВСУ при попытках форсировать Днепр потеряли до пяти тысяч бойцов
19 июля 2024, 06:40

Michele Ursi

Вооруженные силы Украины при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряли до пяти тысяч военнослужащих. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
Как оценил глава региона, за все время попыток высадки на левый берег украинская армия задействовала более 10 тысяч солдат.

«Точное число уничтоженного личного состава противника подсчитать непросто — сотни, а то и тысячи из них остаются на дне Днепра», — уточнил Сальдо.
Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов спрогнозировал сроки завершения СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#армия
#новости
#солдат
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Шесть украинских дронов сбили над Курской областью
Смирнов: силы ПВО в Курской области сбили шесть беспилотников ВСУ
19 июля 2024, 02:42

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Силы противовоздушной обороны сбили 6 украинских беспилотников самолетного типа в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Телеграм-канале.
«Наши бойцы ПВО сбили шесть украинских БПЛА самолетного типа в курском небе», — написал он.
Ранее Смирнов предупредил местных жителей, что к обломкам БПЛА нельзя подходить, а также касаться их. По его словам, дроны могут нанести людям вред, поэтому нужно сообщить о находке по телефону экстренным службам.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее по всей Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА.

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#вред
#бпла
#пво
#беспилотник
#всу
#курская область
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