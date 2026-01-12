Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS
Утром в Макеевке украинские войска обстреляли город с помощью РСЗО HIMARS. Об этом пишет РИА Новости.
По информации от управления администрации главы и правительства ДНР, пострадали торговые объекты, кафе, склады и семь автомобилей на улице Вокзальной.
Атака произошла в 4:45 по московскому времени. Специалисты подтвердили использование высокоточной ракеты М30А1, известной своей шрапнельной начинкой. Несмотря на разрушения, информация о пострадавших отсутствует.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
