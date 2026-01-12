Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по энергообъекту в Курской области
Вооруженные силы Украины нанесли удар по объекту энергетики в Курской области России. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Атаку провели с помощью беспилотника в Хомутовском районе. В результате инцидента жители Рыльского, Глушковского, Кореневского и Хомутовского районов остались без электричества. Коммунальные службы уже восстановили подачу энергии во всех муниципалитетах, кроме Хомутовского. Сейчас специалисты продолжают работы по устранению последствий удара.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
