Бойцы ВС РФ сбили истребитель F-16 ВСУ за секунды

12 января 2026, 13:16

Генерал Попов: Бойцы ВС РФ сбили истребитель F-16 ВСУ за 40 секунд

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Генерал-майор Владимир Попов заявил, что на уничтожение истребителя F-16 ВСУ российским военным потребовалось примерно 40 секунд. Об этом пишет aif.ru.





Заслуженный военный лётчик пояснил, что подразделения постоянно готовы поражать любые воздушные цели — особенно самолёты и вертолёты противника. При этом, по его словам, основная сложность таких действий связывается с необходимостью точно идентифицировать объект.





«На это надо было секунд 30-40, потом еще в течение минуты дали команду на поражение», — подчеркнул собеседник.