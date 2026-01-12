Бойцы ВС РФ сбили истребитель F-16 ВСУ за секунды
Генерал Попов: Бойцы ВС РФ сбили истребитель F-16 ВСУ за 40 секунд
Генерал-майор Владимир Попов заявил, что на уничтожение истребителя F-16 ВСУ российским военным потребовалось примерно 40 секунд. Об этом пишет aif.ru.
Заслуженный военный лётчик пояснил, что подразделения постоянно готовы поражать любые воздушные цели — особенно самолёты и вертолёты противника. При этом, по его словам, основная сложность таких действий связывается с необходимостью точно идентифицировать объект.
«На это надо было секунд 30-40, потом еще в течение минуты дали команду на поражение», — подчеркнул собеседник.
Командир зенитно-ракетного дивизиона с позывным Север уточнил, что цель поразили из ЗРК С-300, причём добиться результата удалось не с первой попытки.