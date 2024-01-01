ВСУ обстреляли посёлок Красное в Белгородской области

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Под обстрел ВСУ попал посёлок Красное Шебекинского городского округа. Об этом сообщил глава Белгородской области в своем телеграмм-канале.
«В одном частном жилом доме пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна. В ближайшее время закроем тепловой контур дома, а затем приступим к восстановительным работам», - рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Стоит отметить, что еще один снарядов упал на территорию школы
Ранее, 30 декабря, украинские войска произвели массированный обстрел Белгорода.
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