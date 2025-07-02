ВСУ обстреляли Шебекино, пострадал мирный житель
Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела пострадал мирный житель. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, бойцы самообороны доставили мужчину с минно-взрывной травмой, баротравмой и поверхностной раной руки в Шебекинскую больницу. Гладков также уточнил, что в результате обстрела повреждены фасад и остекление двух многоквартирных домов.
Напомним, что 1 июля ВСУ ударила по предприятию в Ижевске. Для атаки Киев использовал БПЛА «Лютый». В результате погибли три человека, 35 пострадавших были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжёлом состоянии.
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