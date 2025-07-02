ВСУ обстреляли Шебекино, пострадал мирный житель

02 июля 2025, 13:00

Гладков: при обстреле ВСУ Шебекино был ранен местный житель

Фото: iStock/frantic00

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела пострадал мирный житель. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.