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ВСУ обстреляли центр Энергодара – города спутника Запорожской АЭС. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии.
Отмечается, что украинские войска произвели в субботу артиллерий удар, который был зафиксирован в центре Энергодара, рядом с городской администрацией.
В настоящее время уточняются сведения о разрушениях. О наличии пострадавших не сообщалось.
Ранее в этот день Минобороны РФ сообщало, что украинские войска впервые попытались обстрелять территорию Республики Северная Осетия – Алания. Они запустили три беспилотника, которые были успешно сбиты средствами ПВО. Целью этих дронов был военный аэродром в городе Моздок.
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В настоящее время уточняются сведения о разрушениях. О наличии пострадавших не сообщалось.
Ранее в этот день Минобороны РФ сообщало, что украинские войска впервые попытались обстрелять территорию Республики Северная Осетия – Алания. Они запустили три беспилотника, которые были успешно сбиты средствами ПВО. Целью этих дронов был военный аэродром в городе Моздок.
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Анастасия Чинкова