Названа предположительная точка запуска беспилотников ВСУ в Северную Осетию

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Беспилотники ВСУ, атаковавшие Северную Осетию, могли быть запущены из Одессы. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил полковник запаса Геннадий Алехин.
Также эксперт предположил, что при атаке на регион ВСУ могли использовать беспилотники Ту-141 «Стриж». Такие дроны способны преодолевать расстояние до тысячи километров и сбрасывать боеприпасы.
По словам Алехина, этот тип беспилотника мог использоваться комплексно к дронами поменьше, например, «Лелекой» и «Фурией».
Учитывая их возможности, запуск мог быть осуществлён с территории Одесской области, предположил специалист.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ, следовавшие в сторону военного аэродрома в Моздоке в Республике Северная Осетия – Алания. Это первая попытка украинских войск атаковать этот регион.
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По словам Алехина, этот тип беспилотника мог использоваться комплексно к дронами поменьше, например, «Лелекой» и «Фурией».
Учитывая их возможности, запуск мог быть осуществлён с территории Одесской области, предположил специалист.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ, следовавшие в сторону военного аэродрома в Моздоке в Республике Северная Осетия – Алания. Это первая попытка украинских войск атаковать этот регион.
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Анастасия Чинкова