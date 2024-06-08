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Названа предположительная точка запуска беспилотников ВСУ в Северную Осетию

Полковник Алехин: ВСУ могли запустить дроны по Северной Осетии из Одессы
08 июня 2024, 15:41
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Беспилотники ВСУ, атаковавшие Северную Осетию, могли быть запущены из Одессы. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил полковник запаса Геннадий Алехин.
Также эксперт предположил, что при атаке на регион ВСУ могли использовать беспилотники Ту-141 «Стриж». Такие дроны способны преодолевать расстояние до тысячи километров и сбрасывать боеприпасы.

По словам Алехина, этот тип беспилотника мог использоваться комплексно к дронами поменьше, например, «Лелекой» и «Фурией».



Учитывая их возможности, запуск мог быть осуществлён с территории Одесской области, предположил специалист.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ, следовавшие в сторону военного аэродрома в Моздоке в Республике Северная Осетия – Алания. Это первая попытка украинских войск атаковать этот регион.

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#атака
#россия
Сальдо объявил траур из-за гибели 22 человек в Садовом Херсонской области
Траур 9 и 10 июня объявили из-за гибели 22 человек в Садовом Херсонской области
08 июня 2024, 16:57

Фото: iStock/Boris Ipatov

В Херсонской области объявили траур на 9 и 10 июня из-за гибели 22 человек в результате обстрела ВСУ села Садовое. Об этом глава региона Владимир Сальдо написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в воскресенье и понедельник отменяются все массовые и развлекательные мероприятия. Государственные и общественные организации приспустят флаги.

Сальдо пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он пообещал, что все виновные в этой трагедии «будут уничтожены».

Накануне стало известно, что ВСУ ударили по магазину, в котором в этот момент находилось большое число людей. Спустя некоторое время, дождавшись прибытия помощи для пострадавших, они целенаправленно нанесли второй удар. В результате погибли 22 человека, ещё 15 получили ранения. Атаки были совершены ракетами HIMARS французского производства.

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Шольц потребовал от Путина признать, что Украину нельзя поставить на колени
08 июня 2024, 16:39

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении в социальной сети X потребовал от президента России Владимира Путина признать, что Украина не будет поставлена на колени.
По словам Шольца, для Украины возможен только справедливый мир. Он заключил, что Запад продолжает работу ради установления такого мира.

Примечательно, что многие политики подвергают сомнению подобные высказывания, поскольку справедливый мир, согласно западным представлениям, напрямую связан с поставками вооружений и эскалации конфликта.

Ранее премьер-министр республики Роберт Фицо написал в соцсети, что согласие ряда стран Запада с тем, чтобы Украина использовала их оружие по объектам на территории России, говорят о желании обострить конфликт.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#запад
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Наемник из Колумбии приехал на Украину, чтобы охранять здания, но попал на фронт
08 июня 2024, 16:09

Фото: iStock/Sinenkiy

Экс-сотрудник полиции Анхель Карденас Монтилла планировал охранять здания на Украине. Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что пленный прочел объявление в TikTok о наборе наемников и решил откликнуться, так как ему крайне нужны деньги. Он согласился поучаствовать в боевых действиях на стороне украинской армии за 120 тысяч гривен.

По словам колумбийского наемника, основная его задача, согласно объявлению, состояла в охране зданий. Однако когда он прибыл на место, то понял, что он находится на линии боевого соприкосновения.

Какие объекты необходимо было охранять, мужчина объяснить не смог, но уточнил, что наниматели выдали ему форму и оружие.

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#оружие
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В России заявили о праве ответить на попытку ВСУ атаковать Северную Осетию
Карасин заявил о праве РФ ответить на попытку ВСУ атаковать Северную Осетию
08 июня 2024, 15:56

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что у РФ есть право ответить на попытку украинских боевиков атаковать Северную Осетию. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам Карасина, это реальная угроза, которая нарастает из-за эскалации западных действий, в которые входят поставки оружия для ВСУ, финансирование ВПК и манипулирование Зеленским. Сенатор отметил, что РФ жестко относится к подобным атакам украинских боевиков.

Карасин заключил, что Москва даст отпор, который будет базироваться на «здравом смысле и на праве ответа».

Напомним, ВСУ попытались атаковать Северную Осетию тремя БПЛА. Российские силы противовоздушной обороны пресекли атаку в 08:40 мск. По словам главы республики Сергея Меняйло, дроны пытались нанести удар по военному аэродрому в Моздоке

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Обстрел ВСУ Луганска: обрушение дома, погибшие, подробности
Пасечник объявил траур по погибшим при ударе ВСУ по Луганску
08 июня 2024, 15:43

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

ВСУ обстреляли Луганск американскими ракетами ATACMS, в результате чего обрушился подъезд многоэтажного дома.
Об атаке на регион и последствиях обстрела расскажет редакция «Радио 1».

Удар ВСУ по жилым кварталам Луганска

В пятницу, 7 июня, Минобороны РФ сообщило, что ВСУ выпустили пять ракет ATACMS производства США в сторону Луганска. Средства ПВО сбили четыре ракеты, а пятая поразила два жилых дома. В результате произошло обрушение подъезда одного из домов с первого по пятый этажи.

Более 30 многоэтажных домов в восточной части Луганска были повреждены при обстреле, сообщила временно исполняющая обязанности главы города Яна Пащенко. Также повреждения получили другие объекты гражданской инфраструктуры.

Погибшие и пострадавшие

В результате обрушения подъезда погибли шесть человек, сообщил в субботу, 8 июня, глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, работы на месте обрушения продолжались всю ночь.

По последним данным, число пострадавших составило 60 человек. Двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии, состояние ещё семи – тяжёлое.

Для помощи пострадавшим в Луганск прибыли специалисты южного филиала Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ.

Реакция властей

После произошедшего в Луганске развернули два штаба помощи пострадавшим.

Военные следователи Следственного комитета РФ зафиксировали последствия удара по городу. Ведомство установит причастных к обстрелу Луганска.

Частично разрушенный многоквартирный дом подлежит восстановлению, сообщила первый заместитель министра строительства и ЖКХ ЛНР Татьяна Буряк.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 8 июня объявил в регионе траур по погибшим.

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Появились новые подробности увольнения Залужного с поста главкома ВСУ
Times: Ермак организовал увольнение Залужного с поста главнокомандующего ВСУ
08 июня 2024, 15:36

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак организовал увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Об этом пишет Times.
Согласно мнению военных чиновников, Ермак считал Залужного конкурентом, по этой причине он организовал увольнение последнего. Уточняется, что главу офиса Владимира Зеленского также обвиняют в увольнении бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова.

По словам украинских чиновников, Ермак является спорной ​политической фигурой. Они утверждают, что Ермак полностью контролирует доступ к украинскому лидеруи его должностные полномочия сильно превышают полномочия других политиков на Украине.

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#всу
#украина
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Командир «Ахмата» Алаудинов рассказал о «шахматной партии», в которой победит ВС РФ
Алаудинов рассказал о работе спецназа «Ахмат» на Харьковском направлении
08 июня 2024, 15:09

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов рассказал о работе отрядов спецназа на Харьковском направлении.
Решение о переброске в Харьковскую область части отрядов спецназа «Ахмат» было принято в конце мая. ВСУ, не имеющие сил для противостояния российским подразделениям, обстреливают населённые пункты, заведомо зная об отсутствии там военнослужащих.

По словам Алаудинова, на всех участках данного направления имеются снайперские пары и FPV-расчёты «Ахмата», поэтому работа ведётся слаженно.

Командир спецназа оценил уровень подготовки подразделений ВСУ на три балла из пяти, подчеркнув, что на некоторых участках фронта бойцы подготовлены на четыре балла.

Говоря о поддержке ВСУ со стороны стран НАТО, Алаудинов отметил, что российская армия изучила натовскую тактику и нашла способы противостояния ей. Также он подчеркнул, что тактика ВС РФ более результативная и выработанная во всех аспектах.

«Ахмат» не боится контрнаступления ВСУ. Мы его ждём», – заявил Алаудинов в материале для RT.
В настоящее время, по его словам, российские войска готовятся к последнему бою, который завершит СВО. Это будет «шахматная партия», в которой победу одержит Россия.

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#вс рф
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#россия
#всу
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Переживший покушение премьер Словакии предостерег Украину от ударов по России
Фицо: разрешая Украине бить по России, Запад хочет обострить конфликт
08 июня 2024, 14:44

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Премьер-министр республики Роберт Фицо написал в соцсети, что согласие ряда стран Запада с тем, чтобы Украина использовала их оружие по объектам на территории России, говорят о желании обострить конфликт.
По словам Фицо, Словакия не будет участвовать в подобных авантюрах. Премьер-министр отметил, что 8 июня проголосовал на выборах в Европарламент, которые проходят в Словакии.

Политик призвал избирать таких парламентариев, которые поддерживают мирные инициативы, а не продолжение военного противостояния.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США не намерены разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю. Президент США отметил, что Вашингтон не санкционирует удары на 200 миль вглубь РФ.

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Глава Северной Осетии рассказал о разрушениях после атаки беспилотников ВСУ
Глава Северной Осетии Меняйло: незначительные разрушения есть после атаки ВСУ
08 июня 2024, 14:38

Фото: iStock/yucelyilmaz

После атаки украинского беспилотника на город Моздок в Северной Осетии есть незначительные разрушения и возгорания. Об этом глава республики Сергей Меняйло написал в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что средствами ПВО были сбиты три беспилотника, запущенные со стороны Украины. Они должны были обстрелять военный аэродром в Моздоке.

Меняйло сообщил, что в результате попытки обстрела наблюдаются незначительные повреждения и возгорания, которые в настоящее время ликвидируются.

Местные жители не пострадали.

В регионе был создан оперативный штаб, а все службы приведены в решим повышенной готовности.

В целях обеспечения безопасности в Моздокской районе Северной Осетии отменили все массовые мероприятия.

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#пво
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