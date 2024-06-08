Названа предположительная точка запуска беспилотников ВСУ в Северную Осетию

ВСУ обстреляли Луганск американскими ракетами ATACMS, в результате чего обрушился подъезд многоэтажного дома.

Удар ВСУ по жилым кварталам Луганска

В пятницу, 7 июня, Минобороны РФ сообщило, что ВСУ выпустили пять ракет ATACMS производства США в сторону Луганска. Средства ПВО сбили четыре ракеты, а пятая поразила два жилых дома. В результате произошло обрушение подъезда одного из домов с первого по пятый этажи.

Более 30 многоэтажных домов в восточной части Луганска были повреждены при обстреле, сообщила временно исполняющая обязанности главы города Яна Пащенко. Также повреждения получили другие объекты гражданской инфраструктуры.

Погибшие и пострадавшие

В результате обрушения подъезда погибли шесть человек, сообщил в субботу, 8 июня, глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, работы на месте обрушения продолжались всю ночь.

По последним данным, число пострадавших составило 60 человек. Двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии, состояние ещё семи – тяжёлое.

Для помощи пострадавшим в Луганск прибыли специалисты южного филиала Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ.

Реакция властей

После произошедшего в Луганске развернули два штаба помощи пострадавшим.

Военные следователи Следственного комитета РФ зафиксировали последствия удара по городу. Ведомство установит причастных к обстрелу Луганска.

Частично разрушенный многоквартирный дом подлежит восстановлению, сообщила первый заместитель министра строительства и ЖКХ ЛНР Татьяна Буряк.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 8 июня объявил в регионе траур по погибшим.

Читайте также:

Марочко: В Луганске после обстрела ВСУ

Число погибших в результате обстрела в Луганске

В Луганске в результате обстрела ВСУ

Об атаке на регион и последствиях обстрела расскажет редакция