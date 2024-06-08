Сальдо объявил траур из-за гибели 22 человек в Садовом Херсонской области

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В Херсонской области объявили траур на 9 и 10 июня из-за гибели 22 человек в результате обстрела ВСУ села Садовое. Об этом глава региона Владимир Сальдо написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в воскресенье и понедельник отменяются все массовые и развлекательные мероприятия. Государственные и общественные организации приспустят флаги.
Сальдо пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он пообещал, что все виновные в этой трагедии «будут уничтожены».
Накануне стало известно, что ВСУ ударили по магазину, в котором в этот момент находилось большое число людей. Спустя некоторое время, дождавшись прибытия помощи для пострадавших, они целенаправленно нанесли второй удар. В результате погибли 22 человека, ещё 15 получили ранения. Атаки были совершены ракетами HIMARS французского производства.
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Сальдо пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он пообещал, что все виновные в этой трагедии «будут уничтожены».
Накануне стало известно, что ВСУ ударили по магазину, в котором в этот момент находилось большое число людей. Спустя некоторое время, дождавшись прибытия помощи для пострадавших, они целенаправленно нанесли второй удар. В результате погибли 22 человека, ещё 15 получили ранения. Атаки были совершены ракетами HIMARS французского производства.
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Анастасия Чинкова