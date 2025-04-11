ВСУ отводят части от Горнальского монастыря, опасаясь полного окружения

Фото: istockphoto/yalcinsonat1
Вооружённые силы Украины (ВСУ) отводят свои подразделения Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Они опасаются быть полностью окружёнными.
Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал источник из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север». Ранее сообщалось, что монастырь в селе Горналь в Суджанского района Курской области противник превратил в укреплённую оборонительную позицию. Это было просто сделать, так как в обители толстые каменные стены, погреба и подвалы.
Читайте также:
ВСУ несут колоссальные потери в Олешне Курской области
На Украине в ужасе от происходящего в Курской и Белгородской областях
Российская ПВО уничтожила 30 украинских беспилотников за ночь
«В ходе проведения воздушной разведки удалось вскрыть перемещение противника из Горнальского монастыря в направлении населенного пункта Горналь. Судя по всему, противник понимает, что сейчас находится в огневом мешке. Подразделения ВС РФ блокировали монастырь с трёх сторон», — сказал собеседник агентства.По его словам, если ВСУ не сумеют в ближайшее время отвести свои войска из монастыря, то либо противник будет полностью окружён и уничтожен, либо украинские солдаты сдадутся в плен.
Читайте также:
ВСУ несут колоссальные потери в Олешне Курской области
На Украине в ужасе от происходящего в Курской и Белгородской областях
Российская ПВО уничтожила 30 украинских беспилотников за ночь
Александр Бойцов