Фото: iStock/Liudmila Chernetska
В последние дни обострилась ситуация в районе хутора Олешня Курской области, где российские военные сообщили о значительных успехах в борьбе с украинскими силами. По информации, предоставленной ТАСС российскими силовыми структурами, группа украинских десантников, направлявшаяся на подкрепление в данный район из Юнаковки, была успешно поражена.
Согласно данным источников, противник пытается удерживать часть хутора Олешня, однако российские войска нанесли огневое поражение по позициям ВСУ, что привело к значительным потерям среди украинских военнослужащих.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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«Живая сила противника уничтожена», — отметил собеседник агентства.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова