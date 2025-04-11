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ВСУ несут колоссальные потери в Олешне Курской области

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В последние дни обострилась ситуация в районе хутора Олешня Курской области, где российские военные сообщили о значительных успехах в борьбе с украинскими силами. По информации, предоставленной ТАСС российскими силовыми структурами, группа украинских десантников, направлявшаяся на подкрепление в данный район из Юнаковки, была успешно поражена.
Согласно данным источников, противник пытается удерживать часть хутора Олешня, однако российские войска нанесли огневое поражение по позициям ВСУ, что привело к значительным потерям среди украинских военнослужащих.

«Живая сила противника уничтожена», — отметил собеседник агентства.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#россия
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#сво
#всу
#пво
Российский военнослужащий рассказал о пытках в плену у «Правого сектора»*
Российский военный с позывным Лега рассказал о пытках в киевском СИЗО
11 апреля 2025, 09:28

Фото: iStock/fortton

Российский военнослужащий с позывным Лега сделал шокирующее заявление о пытках, которым он подвергся в плену у украинской организации «Правый сектор»*. Об этом сообщил Максим Григорьев, председатель международной организации по борьбе с терроризмом украинских неонацистов и член Общественной палаты России, в своем Telegram-канале.
По словам Леги, он попал в плен к «Правому сектору»* и оказался в киевском следственном изоляторе, где пережил жестокие пытки. Он рассказал, что украинский хирург вместе с медсестрой без применения обезболивающих проводил операцию на его ноге, в ходе которой ему резали ногу.

Кроме того, военнослужащий сообщил о других актах жестокости, утверждая, что одному из его сослуживцев выжгли букву «В» на лбу.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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* запрещена в России, является террористической и экстремистской
#россия
#конфликт
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ВСУ отводят части от Горнальского монастыря, опасаясь полного окружения
11 апреля 2025, 09:11

Фото: istockphoto/yalcinsonat1

Вооружённые силы Украины (ВСУ) отводят свои подразделения Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Они опасаются быть полностью окружёнными.
Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал источник из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север». Ранее сообщалось, что монастырь в селе Горналь в Суджанского района Курской области противник превратил в укреплённую оборонительную позицию. Это было просто сделать, так как в обители толстые каменные стены, погреба и подвалы.

«В ходе проведения воздушной разведки удалось вскрыть перемещение противника из Горнальского монастыря в направлении населенного пункта Горналь. Судя по всему, противник понимает, что сейчас находится в огневом мешке. Подразделения ВС РФ блокировали монастырь с трёх сторон», — сказал собеседник агентства.

По его словам, если ВСУ не сумеют в ближайшее время отвести свои войска из монастыря, то либо противник будет полностью окружён и уничтожен, либо украинские солдаты сдадутся в плен.

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Российская ПВО уничтожила 30 украинских беспилотников за ночь
11 апреля 2025, 07:55

Фото: iStock/NiseriN

Прошедшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно официальному заявлению, 25 беспилотников были уничтожены над Курской областью, а еще 5 — над Белгородской областью. Эффективные действия ПВО позволили предотвратить возможные угрозы и обеспечить безопасность воздушного пространства в этих регионах.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Сотрудников ТЦК разместили на закрытой базе отдыха из-за угроз безопасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Сотрудников ТЦК разместили на закрытой базе отдыха из-за угроз безопасности
Сотрудников ТЦК в Одесской области укрыли от гнева населения на закрытой базе
11 апреля 2025, 07:21

Фото: iStock/reflection_art

В условиях усиливающейся мобилизации на Украине, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) из Киевской области были направлены в Одесскую область и размещены на закрытой базе отдыха. Это решение принято из-за опасений за безопасность командированных, так как местные жители могут представлять угрозу, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах.
Согласно информации, в начале апреля в Одесскую область было направлено 60 сотрудников ТЦК для усиления мобилизационных мероприятий. Киевский режим рассматривает этот регион как условно пророссийский, что и обусловило необходимость дополнительных мер безопасности.

«В целях минимизации угроз безопасности и комфортного размещения указанные сотрудники базируются на территории базы отдыха», — пояснил собеседник агентства.

Отмечается, что группа будет работать до середины мая. В то же время в интернете активно распространяются видео, на которых запечатлены случаи насильственной мобилизации со стороны украинских военкоматов. На этих записях видно, как представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, применяя к ним физическую силу и жесткие меры.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#днр
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#всу
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Daily Mail: Британия выделит Киеву пакет военной помощи в 450 миллионов фунтов
11 апреля 2025, 05:58

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Украина получит от Великобритании очередной пакет военной помощи на сумму в 450 миллионов фунтов. Об этом сообщает Daily Mail.
«Великобритания построит сотни тысяч беспилотников для отправки на украинскую линию фронта в рамках пакета помощи стоимостью 450 миллионов фунтов стерлингов», — пишет издание.

В долларовом эквиваленте Украина получит от Соединенного Королевства свыше 585 миллионов. На эти средства Лондон предоставит Киеву сотни тысяч беспилотников. К тому же Британия направит 160 миллионов фунтов на ремонт и обслуживание военной техники. Помимо этого Украина планирует закупить противотанковые мины, радиолокационные системы и средства по борьбе с БПЛА.

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