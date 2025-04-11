Российская ПВО уничтожила 30 украинских беспилотников за ночь

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Прошедшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно официальному заявлению, 25 беспилотников были уничтожены над Курской областью, а еще 5 — над Белгородской областью. Эффективные действия ПВО позволили предотвратить возможные угрозы и обеспечить безопасность воздушного пространства в этих регионах.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Сотрудников ТЦК разместили на закрытой базе отдыха из-за угроз безопасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Сотрудников ТЦК разместили на закрытой базе отдыха из-за угроз безопасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова