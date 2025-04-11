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Российская ПВО уничтожила 30 украинских беспилотников за ночь

Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Прошедшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно официальному заявлению, 25 беспилотников были уничтожены над Курской областью, а еще 5 — над Белгородской областью. Эффективные действия ПВО позволили предотвратить возможные угрозы и обеспечить безопасность воздушного пространства в этих регионах.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Сотрудников ТЦК разместили на закрытой базе отдыха из-за угроз безопасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Сотрудников ТЦК разместили на закрытой базе отдыха из-за угроз безопасности
Сотрудников ТЦК в Одесской области укрыли от гнева населения на закрытой базе
11 апреля 2025, 07:21

Фото: iStock/reflection_art

В условиях усиливающейся мобилизации на Украине, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) из Киевской области были направлены в Одесскую область и размещены на закрытой базе отдыха. Это решение принято из-за опасений за безопасность командированных, так как местные жители могут представлять угрозу, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах.
Согласно информации, в начале апреля в Одесскую область было направлено 60 сотрудников ТЦК для усиления мобилизационных мероприятий. Киевский режим рассматривает этот регион как условно пророссийский, что и обусловило необходимость дополнительных мер безопасности.

«В целях минимизации угроз безопасности и комфортного размещения указанные сотрудники базируются на территории базы отдыха», — пояснил собеседник агентства.

Отмечается, что группа будет работать до середины мая. В то же время в интернете активно распространяются видео, на которых запечатлены случаи насильственной мобилизации со стороны украинских военкоматов. На этих записях видно, как представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, применяя к ним физическую силу и жесткие меры.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Daily Mail: Британия выделит Киеву пакет военной помощи в 450 миллионов фунтов
11 апреля 2025, 05:58

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Украина получит от Великобритании очередной пакет военной помощи на сумму в 450 миллионов фунтов. Об этом сообщает Daily Mail.
«Великобритания построит сотни тысяч беспилотников для отправки на украинскую линию фронта в рамках пакета помощи стоимостью 450 миллионов фунтов стерлингов», — пишет издание.

В долларовом эквиваленте Украина получит от Соединенного Королевства свыше 585 миллионов. На эти средства Лондон предоставит Киеву сотни тысяч беспилотников. К тому же Британия направит 160 миллионов фунтов на ремонт и обслуживание военной техники. Помимо этого Украина планирует закупить противотанковые мины, радиолокационные системы и средства по борьбе с БПЛА.

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Сырский: ВСУ необходимо ежемесячно призывать 30 тысяч человек для борьбы с РФ
11 апреля 2025, 05:46

Фото: iStock/Olena_Z

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинской армии необходимо ежемесячно призывать не менее 30 тысяч человек для борьбы с РФ. Об этом пишет «Комсомольская правда».
«ТЦК необходимо призывать в рамках мобилизации в ВСУ не менее 30 тысяч человек в месяц», — сказал Сырский.

Помимо этого главком высказался о мобилизационном резерве России. Как отметил Сырский, ресурс ВС РФ составляет пять миллионов человек. К тому же российская армия каждый месяц увеличивает свои силы на восемь-девять тысяч бойцов.

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ТАСС: в ДНР солдаты ВСУ угрожали женщине изнасилованием ее детей
11 апреля 2025, 04:33

Фото: iStock/Michele Ursi

На юге Донецкой Народной Республики в поселке Великая Новоселка украинские солдаты угрожали женщине изнасилованием ее детей, если та не покинет дом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мужчину, который был соседом женщины.
«Были случаи изнасилования. С моей соседкой был случай. С улицы забрали украинские солдаты. Несколько дней держали, потом привезли. Ее изнасиловали, мучили. Она в шоковом состоянии находилась. Ей сказали, что если она сейчас не заведет машину и не уедет вместе с дочерьми, то с ними они (военные ВСУ) сделают то же самое», — рассказал агентству мужчина.

Как отметил мужчина, детям пострадавшей женщины было по 10 и 12 лет. Украинские военные угрожали изнасиловать и их, если пострадавшая не уедет из дома. До этого жительница пробыла несколько дней в плену, где подверглась насилию.

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Бывший нардеп раскрыл, как Трамп намерен наказать Зеленского
Экс-нардеп Олейник: Трамп накажет Зеленского при провале сделки по ископаемым
10 апреля 2025, 23:51

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп будет вынужден наказать Владимира Зеленского при провале сделки по полезным ископаемым или при отсутствии прогресса в вопросе перемирия на Украине. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, американский лидер может ввести против главы киевского режима персональные санкции или приказать возбудить уголовное дело, дав отмашку руководителю ФБР Кэшу Пателу.
«Американский лидер надеется продавить Зеленского в вопросе о перемирии и со сделкой по металлам. По моим прогнозам, Киев не выполнит предварительные условия перемирия по отказу ударов по энергетической инфраструктуре и, скорее всего, не подпишет или будет тянуть с подписью соглашения по ископаемым. В этом случае Трамп будет вынужден наказывать Зеленского», — поделился Олейник в беседе с «Газетой.Ru».
Похожего мнения придерживается и политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с RT эксперт пояснил, что пока рано говорить о провале сделки, так как офис Зеленского пока не давал комментариев. По его словам, в случае если сделка все же провалится, американо-украинские отношения сильно испортятся, Трамп начнет сокращать поддержку Киева и передачу разведданных.
«Возможно, заведет какие-то антикоррупционные расследования в отношении того, как распределялись и осваивались украинские транши. И будет, конечно, активно требовать и оказывать давление с требованием провести выборы на Украине, чтобы устроить транзит и смену власти», — считает аналитик.
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