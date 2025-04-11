Российская ПВО уничтожила 30 украинских беспилотников за ночь

Президент США Дональд Трамп будет вынужден наказать Владимира Зеленского при провале сделки по полезным ископаемым или при отсутствии прогресса в вопросе перемирия на Украине. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, американский лидер может ввести против главы киевского режима персональные санкции или приказать возбудить уголовное дело, дав отмашку руководителю ФБР Кэшу Пателу.