ВСУ перебрасывают подкрепление в районы Работина и Вербового

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ВСУ перебрасывают подкрепление из-под города Орехова Запорожской области, который временно находится под контролем Киева, в район населенных пунктов Работино и Вербовое. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Сейчас идет переброска из Орехова техники и личного состава ВСУ в сторону Работина и Вербового. Все говорит о том, что они готовятся к активным боевым действиям. Техника ВСУ, которая перебрасывается со стороны Новоданиловки и Малой Токмачки, уничтожается ФАБами», - передает ТАСС слова Рогова.
При этом он подчеркнул, что армия России на донном направлении продвигается вперед, однако пока украинские подразделения продолжают занимать свои позиции, так как успел качественно окопаться. Сейчас там идут активные боевые действия, заключил Рогов.
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