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Украинские войска покидают всю территорию в районе Клещеевки и Андреевки в ДНР, поскольку ВС РФ уничтожили все линии обороны ВСУ на данном участке. Об этом британский эксперт Александр Меркурис сообщил на своём YouTube-канале.
Он подчеркнул, что у него имеются сведения о полном контроле ВС РФ над Клещеевкой и безвозвратном уничтожении всех линий украинской обороны в этом районе.
По словам Меркуриса, на полях западнее Клещеевки и Андреевки фиксируется массовое отступление украинских войск. ВСУ в настоящее время находятся к западу от канала Северский Донец, что говорит о том, что территория в несколько десятков квадратных километров в ближайшее время перейдёт под контроль армии России.
Напомним, что в среду 22 мая подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку, а в четверг 23 мая была освобождена и Андреевка.
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По словам Меркуриса, на полях западнее Клещеевки и Андреевки фиксируется массовое отступление украинских войск. ВСУ в настоящее время находятся к западу от канала Северский Донец, что говорит о том, что территория в несколько десятков квадратных километров в ближайшее время перейдёт под контроль армии России.
Напомним, что в среду 22 мая подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку, а в четверг 23 мая была освобождена и Андреевка.
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Анастасия Чинкова