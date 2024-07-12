ВСУ предложили использование автодорог для взлетов и посадок F-16

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны использовать для взлетов и посадок американских истребителей F-16 автомобильные дороги, а не аэродромы, разрушенные в результате российской военной агрессии. Такое заявление сделал генерал ВСУ Сергей Кривонос, передает агентство ТАСС.
По его словам, на всех автомагистралях Украины должны быть оборудованы специальные карманы и площадки для посадки истребителей и мобильные укрытия для них.
Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что западные страны, поставившие Украине истребители F-16, обсуждают возможность их использования на российской территории.
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«Хотя бы 3-4 на 100 километров трассы. Плюс мобильные бригады логистического обеспечения, в первую очередь [для] заправки топливом», — сказал он.
Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что западные страны, поставившие Украине истребители F-16, обсуждают возможность их использования на российской территории.
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Александр Климов