Стало известно о применении ВСУ химического оружия в Харьковской области

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Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что на Волчанском и Липцевском направлениях в Харьковской области зафиксировали факты применения Вооруженными силами Украины химического оружия. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, летальных случаев зафиксировано не было.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ используют достаточно большое количество западной техники на харьковском направлении. По его словам, западное вооружение используется и при украинских обстрелах Белгородской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Была химатака при сбросе именно с БПЛА отравляющих веществ, которые вызывали определенные отравления — это дыхательная система, люди получали химические ожоги», — рассказал он.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ используют достаточно большое количество западной техники на харьковском направлении. По его словам, западное вооружение используется и при украинских обстрелах Белгородской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова