Бельгия и другие страны намерены обеспечить Украину боеприпасами для F-16

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Исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александр де Кроо заявил, что Бельгия и другие страны намерены обеспечить Украину боеприпасами для истребителей F-16. Об этом информирует РИА Новости.