Бельгия и другие страны намерены обеспечить Украину боеприпасами для F-16

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Исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александр де Кроо заявил, что Бельгия и другие страны намерены обеспечить Украину боеприпасами для истребителей F-16. Об этом информирует РИА Новости.
«Что касается боеприпасов, то ряд стран, в том числе Бельгия, пообещали предоставить необходимое для снаряжения самолетов F-16. Это важный шаг вперед, позволяющий обеспечить часть той системы ПВО, на которую рассчитывает Украина», — сказал он.
F-16 — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Много лет состоит на вооружении у армии Соединенных Штатов Америки и стран НАТО, одобрен для реэкспорта на Украину. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренное сигнальное действие Североатлантического Альянса в ядерной сфере.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
На Западе неожиданно высказались о СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова