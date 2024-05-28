ВСУ применили гранаты с отравляющим веществом против бойцов ВС РФ

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Украинские войска применили гранаты с отравляющим веществом CS против российских военных на Краснолиманском и Богуславском направлениях. От этом сообщил начальник радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга.
Российская сторона неоднократно фиксировала и подтверждала случаи применения ВСУ боеприпасов с хлорпикрином и другими химическими средствами раздражающего действия в составе.
Подчеркнём, что CS – это отравляющее вещество, вызывающее раздражение слизистых оболочек. При большой концентрации вещества способно вызвать ожоги открытых участков кожи, а в редких случаях паралич дыхания и сердца, а также летальный исход.
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Подчеркнём, что CS – это отравляющее вещество, вызывающее раздражение слизистых оболочек. При большой концентрации вещества способно вызвать ожоги открытых участков кожи, а в редких случаях паралич дыхания и сердца, а также летальный исход.
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Анастасия Чинкова