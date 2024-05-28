ВСУ применили гранаты с отравляющим веществом против бойцов ВС РФ

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Украина запрашивает антидоты и противогазы в чрезмерных количествах, что говорит о планах по применению токсичных веществ. Об этом Кириллов сообщил на брифинге Минобороны России по военно-химической деятельности США и Украины.