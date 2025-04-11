ВСУ совершили пять атак на объекты российской энергетики за минувшие сутки

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За минувшие сутки украинская сторона пять раз атаковала российские энергетические объекты. Об этом 11 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
В Брянской области украинская сторона намеренно обстреляла энергообъект «Хвощёвская» филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», после чего произошло отключение высоковольтной линии. Без электричества остались некоторые жители Севского района.
В Курской области ВСУ нанесли удар по энергообъекту «Мокрушино» филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго». Повреждения получила комплектная трансформаторная подстанция, из-за чего без электричества остались жители Беловского района.
Ещё два объекта энергетики были атакованы в ЛНР. Ранение получил ведущий инженер одного из них.
В Запорожской области дрон ВСУ вывел из строя трансформатор электроподстанции Пологи ГУП «Таврия-Энерго». Без электричества осталось более семи тысяч жителей в шести населенных пунктах.
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Элина Позднякова