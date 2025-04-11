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ВСУ совершили пять атак на объекты российской энергетики за минувшие сутки

Фото: iStock/Dragon Claws

Фото: iStock/Dragon Claws

За минувшие сутки украинская сторона пять раз атаковала российские энергетические объекты. Об этом 11 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

В Брянской области украинская сторона намеренно обстреляла энергообъект «Хвощёвская» филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», после чего произошло отключение высоковольтной линии. Без электричества остались некоторые жители Севского района.

В Курской области ВСУ нанесли удар по энергообъекту «Мокрушино» филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго». Повреждения получила комплектная трансформаторная подстанция, из-за чего без электричества остались жители Беловского района.

Ещё два объекта энергетики были атакованы в ЛНР. Ранение получил ведущий инженер одного из них.

В Запорожской области дрон ВСУ вывел из строя трансформатор электроподстанции Пологи ГУП «Таврия-Энерго». Без электричества осталось более семи тысяч жителей в шести населенных пунктах.

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Меры господдержки для участников СВО и их семей в 2025 году: выплаты и льготы
11 апреля 2025, 14:14

Фото: iStock/Dragon Claws

Государство активно заботится о военнослужащих, проходящих службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации.
В условиях специальной военной операции (СВО) бойцы и их семьи получают различные государственные выплаты, социальные гарантии и льготы, которые зависят от ряда факторов, таких как звание, воинская должность и выслуга лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Социальные гарантии для семей участников СВО

Семьям военнослужащих предоставляются значительные льготы и поддержки. Близким родственникам бойцов гарантированы кредитные каникулы, а жены участников СВО не могут быть уволены или сокращены, если у них есть дети до 18 лет.

Дети военнослужащих обеспечиваются местами в детских садах, получают бесплатное горячее питание и имеют возможность посещать продлённые группы в школах. Для старших детей предусмотрены льготы при поступлении в лучшие вузы на бюджетной основе.

В случае, если военнослужащий попадает в плен или пропадает без вести, его детям выплачивается ежемесячная сумма, равная прожиточному минимуму для детей. Кроме того, помощь оказывается и пожилым родителям военнослужащих — им предоставляются бесплатные социальные услуги на дому и внеочередное направление в социальные стационары.

Выплаты при получении инвалидности в зоне СВО

Для военнослужащих, получивших ранения в зоне проведения специальной военной операции, предусмотрены значительные выплаты. В случае установления инвалидности они могут рассчитывать на:

  1. 3 миллиона рублей — разовая выплата;
  2. 2,9 миллиона рублей — единовременная выплата при увольнении;
  3. 0,8 - 2,3 миллиона рублей — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
  4. 4,3 - 21,9 тысячи рублей — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
  5. 5,6 - 7,1 тысячи рублей — ежемесячная выплата;
  6. 3,5 тысячи рублей — ежемесячная региональная выплата для инвалидов 1 и 2 групп;
  7. 1 тысяча рублей — дополнительное пенсионное обеспечение.

Таким образом, военнослужащий может получить до четырех миллионов рублей в случае ранения, причем конечная сумма выплат зависит от степени тяжести травмы: за легкое ранение предусмотрено от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — до трех миллионов.

Поддержка семей погибших военнослужащих

В случае гибели бойца его семья получает единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей. Дополнительно выплачивается 4,4 миллиона рублей по месту службы погибшего. Также предусмотрены три миллиона рублей как региональная выплата и еще три миллиона — страховая выплата.

Подать заявку на подписание контракта с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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В Минобороны сообщили об ударе ВСУ по объекту энергетики в Брянской области
11 апреля 2025, 13:58

Фото: iStock/Diy1

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объекту энергетики в Брянской области, сообщает Минобороны РФ.
По информации ведомства, под обстрел попала подстанция «Хвощевская» филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». В результате атаки ВСУ оборвался провод в пролёте опор, из-за чего произошло отключение высоковольтной линии. В итоге часть жителей Севского района осталась без света.

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев по факту не присоединился к мораторию на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины.

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ПВО за неделю сбила 27 авиабомб JDAM, 19 снарядов HIMARS и 1200 дронов
11 апреля 2025, 13:32

Фото: iStock/Aterrassi

Российские силы ПВО за минувшую неделю сбили 27 управляемых авиабомб JDAM и 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В сводке отмечается, что кроме этого были сбиты 1200 беспилотников самолётного типа.

Всего с начала проведения СВО российские войска сбили порядка 51 тысячи беспилотных летательных аппаратов, 23,5 тысячи орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 660 самолётов и 283 вертолёта.

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Шестнадцать жилых домов в Курской области повреждено в результате атаки дронов ВСУ
11 апреля 2025, 12:26

Фото: iStock/NiseriN

Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали село Быканово в Обоянском районе, повреждены 16 жилых домов, здание школы и котельная (выбиты стёкла, посечены фасады), а также шесть автомобилей и трактор. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, серьёзных разрушений нет. Также сапёры осмотрели территорию — взрывоопасных предметов не обнаружено.

Хинштейн отметил, что ремонтные бригады приступили к устранению всех последствий: выбитые стёкла временно затянут плёнкой, также будут произведены замеры, чтобы заменить стеклопакет. Все другие повреждения тоже будут устранены.

Врио губернатора добавил, что пострадавших нет.

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#новости
#всу
#курская область
#беспилотник
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Обстрелы на левом берегу Днепра, зачистка Запорожского направления и бои в районе Харькова: последние новости СВО
11 апреля 2025, 11:22

Фото: istockphoto / Evgeny555

К 11 апреля 2025 года линия фронта в зоне специальной военной операции остаётся активной и напряжённой. На ключевых участках фиксируются как позиционная стабильность, так и локальные успехи российских войск. «Радио 1» расскажет последние новости ​специальной военной операции.

Херсонское направление: удары по дронам и обстрелы левого берега


На херсонском участке российские подразделения сосредоточены на подавлении огневых точек противника и нейтрализации беспилотников. В районе Раденска ПВО сбили тяжёлый украинский дрон типа «Баба Яга», предназначенный для ударов по позициям.

За последние сутки Вооружённые силы Украины 41 раз обстреляли левобережье Днепра. Под удары попали Алешки и Новая Каховка — повреждены административные здания, один человек ранен. В Голопристанском районе в результате атаки на подстанцию без света остались около 5 тысяч человек. Несмотря на интенсивность обстрелов, российские войска сохраняют контроль над обстановкой, снижая риски для гражданского населения.

Запорожское направление: методичное продвижение и зачистка


ВСУ активно контратакуют в районе Степового и Щербаков, однако российская армия удерживает инициативу, расширяя зону контроля. К северу от Жеребянок продолжается зачистка территории, при поддержке артиллерии и авиации наносится удар по украинским позициям в Новоданиловке. Украинские силы усиливают оборону в районе Орехова — строятся новые укрепления, что говорит о подготовке к затяжной обороне. На Покровском направлении в населённых пунктах Котлино, Песчаное и Шевченко бои приобрели позиционный характер.

На окраинах Лысовки идут ожесточённые столкновения, но линия фронта остаётся без изменений. Главная активность разворачивается южнее реки Волчьей: штурм Котляровки продолжается, а в соседнем Троицком российские бойцы выбили ВСУ из школы на западной окраине. Юго-западнее Богдановки продолжается прорыв украинской обороны.

Торецкое направление: продвижение к Калиново


Юго-западнее Торецка продолжается наступление российских войск на населённый пункт Калиново. По данным источников, большая часть села перешла под контроль ВС РФ, при этом северные высоты остаются за украинской стороной. В районе Тарасовки продвижение затруднено из-за укреплённых позиций противника. В то же время зафиксировано движение российских подразделений в направлении трассы Н-20 с позиций у Александрополя и Валентиновки.На западных окраинах Торецка активные боестолкновения наблюдаются в районе шахты «Центральная» и к северу от микрорайона Дружба. Подразделения ВС РФ продвинулись вперёд на 500 метров.

Часов Яр и Северское направление: позиционная борьба


На юге Часова Яра сохраняется напряжённое противостояние, но без значимых изменений на линии фронта. Такая же обстановка на Северском направлении — в районах Горы Белой и Верхнекаменского фиксируются локальные бои.

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Краснолиманский фронт: развитие наступления у Нового


К востоку от населённого пункта Новое российским войскам удалось вытеснить противника из ряда опорных пунктов, что создало условия для расширения зоны контроля в сторону Липового и Зеленой Долины. В северной части Торского продолжаются взаимные удары, ситуация остаётся динамичной.

Купянское и Харьковское направления: интенсивность сохраняется


На Купянском направлении продолжаются ожесточённые сражения в районах Кондрашовки, Малой Шапковки и Каменки — украинская армия удерживает позиции. В районе Харькова преобладают позиционные бои, активно используется артиллерия и дальнобойное вооружение с обеих сторон.

Угледарское направление: наступление вдоль Мокрых Ялов


На Угледарском фронте отмечаются тактические успехи российских войск в зоне между Бурлацким, Вольным Полем и Шевченко. В районе Фёдоровки продолжаются ожесточённые столкновения. Штурмовые отряды движутся вдоль восточного берега Мокрых Ялов, пытаясь обойти украинскую оборону с фланга. Южнее Отрадного осуществляется наступление по фронту шириной до 4 км с вклиниванием в глубину обороны на 1 км. В районе Богатыря наблюдается приближение российских подразделений. Вблизи Алексеевки удалось продвинуться на 200 метров и занять укреплённые позиции противника.

Обстановка в тылу: атаки БПЛА и удары по инфраструктуре


По данным Минобороны РФ, за сутки средствами ПВО были уничтожены 48 украинских беспилотников над семью регионами России, включая Московскую область. Кроме того, зафиксированы 11 ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре в Краснодарском крае и Брянской области. В результате обстрелов в ДНР один человек погиб, ещё 12 получили ранения.

В ответ российские ВКС нанесли более 100 ударов дронами по военным объектам в девяти регионах Украины. Взрывы зафиксированы в Краматорске, Славянске и Дружковке — поражены пункты управления, ремонтные базы и места дислокации ВСУ. Также сообщается о разрушении военных объектов в Умани, Староконстантинове и Белой Церкви. В Чугуеве уничтожена ремонтная база штурмовой бригады ВСУ, размещённая на территории молокозавода. Удары также пришлись по объектам в Николаеве и Днепропетровске.

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