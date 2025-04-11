Обстрелы на левом берегу Днепра, зачистка Запорожского направления и бои в районе Харькова: последние новости СВО

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К 11 апреля 2025 года линия фронта в зоне специальной военной операции остаётся активной и напряжённой. На ключевых участках фиксируются как позиционная стабильность, так и локальные успехи российских войск. «Радио 1» расскажет последние новости специальной военной операции.
Херсонское направление: удары по дронам и обстрелы левого берега
На херсонском участке российские подразделения сосредоточены на подавлении огневых точек противника и нейтрализации беспилотников. В районе Раденска ПВО сбили тяжёлый украинский дрон типа «Баба Яга», предназначенный для ударов по позициям.
За последние сутки Вооружённые силы Украины 41 раз обстреляли левобережье Днепра. Под удары попали Алешки и Новая Каховка — повреждены административные здания, один человек ранен. В Голопристанском районе в результате атаки на подстанцию без света остались около 5 тысяч человек. Несмотря на интенсивность обстрелов, российские войска сохраняют контроль над обстановкой, снижая риски для гражданского населения.
Запорожское направление: методичное продвижение и зачистка
ВСУ активно контратакуют в районе Степового и Щербаков, однако российская армия удерживает инициативу, расширяя зону контроля. К северу от Жеребянок продолжается зачистка территории, при поддержке артиллерии и авиации наносится удар по украинским позициям в Новоданиловке. Украинские силы усиливают оборону в районе Орехова — строятся новые укрепления, что говорит о подготовке к затяжной обороне. На Покровском направлении в населённых пунктах Котлино, Песчаное и Шевченко бои приобрели позиционный характер.
На окраинах Лысовки идут ожесточённые столкновения, но линия фронта остаётся без изменений. Главная активность разворачивается южнее реки Волчьей: штурм Котляровки продолжается, а в соседнем Троицком российские бойцы выбили ВСУ из школы на западной окраине. Юго-западнее Богдановки продолжается прорыв украинской обороны.
Торецкое направление: продвижение к Калиново
Юго-западнее Торецка продолжается наступление российских войск на населённый пункт Калиново. По данным источников, большая часть села перешла под контроль ВС РФ, при этом северные высоты остаются за украинской стороной. В районе Тарасовки продвижение затруднено из-за укреплённых позиций противника. В то же время зафиксировано движение российских подразделений в направлении трассы Н-20 с позиций у Александрополя и Валентиновки.На западных окраинах Торецка активные боестолкновения наблюдаются в районе шахты «Центральная» и к северу от микрорайона Дружба. Подразделения ВС РФ продвинулись вперёд на 500 метров.
Часов Яр и Северское направление: позиционная борьба
На юге Часова Яра сохраняется напряжённое противостояние, но без значимых изменений на линии фронта. Такая же обстановка на Северском направлении — в районах Горы Белой и Верхнекаменского фиксируются локальные бои.
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Краснолиманский фронт: развитие наступления у Нового
К востоку от населённого пункта Новое российским войскам удалось вытеснить противника из ряда опорных пунктов, что создало условия для расширения зоны контроля в сторону Липового и Зеленой Долины. В северной части Торского продолжаются взаимные удары, ситуация остаётся динамичной.
Купянское и Харьковское направления: интенсивность сохраняется
На Купянском направлении продолжаются ожесточённые сражения в районах Кондрашовки, Малой Шапковки и Каменки — украинская армия удерживает позиции. В районе Харькова преобладают позиционные бои, активно используется артиллерия и дальнобойное вооружение с обеих сторон.
Угледарское направление: наступление вдоль Мокрых Ялов
На Угледарском фронте отмечаются тактические успехи российских войск в зоне между Бурлацким, Вольным Полем и Шевченко. В районе Фёдоровки продолжаются ожесточённые столкновения. Штурмовые отряды движутся вдоль восточного берега Мокрых Ялов, пытаясь обойти украинскую оборону с фланга. Южнее Отрадного осуществляется наступление по фронту шириной до 4 км с вклиниванием в глубину обороны на 1 км. В районе Богатыря наблюдается приближение российских подразделений. Вблизи Алексеевки удалось продвинуться на 200 метров и занять укреплённые позиции противника.
Обстановка в тылу: атаки БПЛА и удары по инфраструктуре
По данным Минобороны РФ, за сутки средствами ПВО были уничтожены 48 украинских беспилотников над семью регионами России, включая Московскую область. Кроме того, зафиксированы 11 ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре в Краснодарском крае и Брянской области. В результате обстрелов в ДНР один человек погиб, ещё 12 получили ранения.
В ответ российские ВКС нанесли более 100 ударов дронами по военным объектам в девяти регионах Украины. Взрывы зафиксированы в Краматорске, Славянске и Дружковке — поражены пункты управления, ремонтные базы и места дислокации ВСУ. Также сообщается о разрушении военных объектов в Умани, Староконстантинове и Белой Церкви. В Чугуеве уничтожена ремонтная база штурмовой бригады ВСУ, размещённая на территории молокозавода. Удары также пришлись по объектам в Николаеве и Днепропетровске.
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Дайана Хусинова