ПВО за неделю сбила 27 авиабомб JDAM, 19 снарядов HIMARS и 1200 дронов

Российский военнослужащий с позывным Лега сделал шокирующее заявление о пытках, которым он подвергся в плену у украинской организации «Правый сектор»*. Об этом сообщил Максим Григорьев, председатель международной организации по борьбе с терроризмом украинских неонацистов и член Общественной палаты России, в своем Telegram-канале.