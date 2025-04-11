ПВО за неделю сбила 27 авиабомб JDAM, 19 снарядов HIMARS и 1200 дронов

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Российские силы ПВО за минувшую неделю сбили 27 управляемых авиабомб JDAM и 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В сводке отмечается, что кроме этого были сбиты 1200 беспилотников самолётного типа.
Всего с начала проведения СВО российские войска сбили порядка 51 тысячи беспилотных летательных аппаратов, 23,5 тысячи орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 660 самолётов и 283 вертолёта.
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Всего с начала проведения СВО российские войска сбили порядка 51 тысячи беспилотных летательных аппаратов, 23,5 тысячи орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 660 самолётов и 283 вертолёта.
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*организация признана экстремистской и террористической, запрещена на территории РФ
Анастасия Чинкова