ВСУ запускают рои дронов, имитируя ложные цели

Фото: IStock/gredge
ВСУ пытаются использовать метеозонды в качестве ложных целей для российской ПВО, рассказал журналистам начальник расчета «Тор-М2» с купянского направления. Об этом пишет ТАСС.
Военный поведал, что ВСУ создают помехи, запуская дроны на высоте до четырех километров в количестве 15-20 штук.
Он отметил, что этот метод для них стал уже неэффективным, поскольку ВС РФ научились распознавать ложные цели.
Ранее сообщалось о применении Украиной воздушных шаров, пересекающих границу с Россией и имеющих боевые заряды.
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Он отметил, что этот метод для них стал уже неэффективным, поскольку ВС РФ научились распознавать ложные цели.
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Олег Дикий