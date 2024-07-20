На Украине задержали 30 чиновников за хищение средств ВСУ

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МВД Украины сообщило о масштабной операции, в рамках которой по всей стране задержали 30 чиновников по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на нужды ВСУ, сообщает РБК
Силовики провели по более чем 70 обысков. В мероприятиях участвовало сразу несколько силовых ведомств, в том числе и Служба безопасности Украины (СБУ).
Задержанным вменяют различные статьи, от хищения бюджетных средств, до присвоения и растраты. Напомним, что взятотничество на Украине стало серьезной проблемой с начала предоставления этой стране многомиллиардной помощи от США.
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Олег Дикий