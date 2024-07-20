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На Украине задержали 30 чиновников за хищение средств ВСУ

МВД Украины: проведены 70 обысков по делам о хищении средств
20 июля 2024, 12:05
Фото: IStock/Atstock Productions

Фото: IStock/Atstock Productions

МВД Украины сообщило о масштабной операции, в рамках которой по всей стране задержали 30 чиновников по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на нужды ВСУ, сообщает РБК


Силовики провели по более чем 70 обысков. В мероприятиях участвовало сразу несколько силовых ведомств, в том числе и Служба безопасности Украины (СБУ).

Задержанным вменяют различные статьи, от хищения бюджетных средств, до присвоения и растраты. Напомним, что взятотничество на Украине стало серьезной проблемой с начала предоставления этой стране многомиллиардной помощи от США.

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#служба
Москвичку задержали из-за татуировок с нацистской символикой
20 июля 2024, 11:40

Фото: istockphoto/microgen

Жительницу Москвы задержали за публичную демонстрацию провокационных татуировок. Открытая одежда не скрывала нацистскую символику и герб Украины.
На 56-летнюю Светлану пожаловались пассажиры электрички, которые ехали с ней в одном вагоне, передаёт телеграм-канал SHOT. На лопатке женщины красовалась бабочка с нацистскими символами на крыльях, на плече — герб Украины, а на предплечье — флаг. При этом москвичка была в открытой одежде.

Теперь она стала фигуранткой уголовного дела по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Задержанная сообщила, что тату она набивала в салонах в Москве и Белгороде. Выяснилось, что ранее её уже привлекали к административной ответственности за демонстрирование символики «Азова»* в общественном транспорте.

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#москва
#уголовное дело
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Облили краской и установили фаллос: могилу экс-главы «Вагнера» Пригожина осквернили вандалы
Могилу Евгения Пригожина осквернили секс-игрушкой
20 июля 2024, 11:38

Фото: iStock/ojos de hojalata

Неизвестные вандалы осквернили памятник на могиле российского бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов.
Также появилось видео, на котором запечатлено, как памятник облит краской белого цвета. На этом вандалы не остановились и поместили в руку экспозиции секс-игрушку.

Правоохранители не давали официальных комментариев по этому поводу.

Напомним, предприниматель погиб в результате авиакатастрофы 23 августа 2023 года.

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#предприниматель
#вагнер
#чвк
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В Харькове неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим
20 июля 2024, 10:25

Фото: istockphoto/Shutter2U

В Харькове неизвестный мужчина на улице внезапно начал палить по случайным прохожим. Инцидент произошёл на улице Льва Ландау.
Как сообщает украинское издание «Страна.ua», он успел произвести несколько выстрелов из автоматического оружия. Местные паблики пишут, что мужчина продолжает разгуливать по улицам, стреляя во все стороны. Официального подтверждения властей, также как и данных о пострадавших в результате стрельбы, пока не поступало.

Днём ранее, 19 июля, сообщалось о стрельбе в Одессе. Мужчина выстрелил в воздух при попытке его задержания сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.). Сообщалось также, что толпа людей перекрыла дорогу машине, в которой ехали военкомы.

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#воздух
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#стрельба
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В Армении неизвестный устроил стрельбу в отделении полиции, есть жертвы
20 июля 2024, 09:57

Фото: IStock/M-A-U

Чрезвычайный инцидент произошел в субботу в Котайкской области Армении. Неизвестный ворвался в местное отделение полиции и открыл стрельбу, пишет ТАСС.
По данным СМИ, мужчина стрелял из автомата. Предварительно, есть раненые. Предположительно, к преступлению причастен гражданин иностранного государства. Подробности выясняются.

На портале криминальной хроники shamshyan.com сообщается, что в местную больницу был доставлен мужчина с огнестрельным ранением. Позже в клинику поступил еще один пострадавший с аналогичными повреждениями. Устанавливается связь жертв со стрельбой в полицейском участке.

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#армения
#стрельба
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Стала известна странная деталь в деле об убийстве Фарион
Глава МВД Украины Клименко: На месте убийства Фарион не работали несколько камер
20 июля 2024, 09:54

Фото: РИА Новости/Павел Паламарчук

На месте убийства бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион не работала часть камер видеонаблюдения. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
По его словам, которые приводит украинское издание «Страна.ua», одни камеры работали, другие — нет. Какие именно средства видеонаблюдения не функционировали, станет понятно после того, как полицейские отработают более обширный район, добавил глава украинского МВД. Он также уточнил, что это связано с плановым отключением электроэнергии.

Накануне, 19 июля, на экс-депутата Рады Ирину Фарион было совершено покушение. Пуля после выстрела попала ей в висок. Через несколько часов она умерла в больнице, не приходя в сознание.

Бывший депутат не раз высказывалась против использования украинцами русского языка, применять насилие в отношении русскоговорящих, призывала «бить их ногой в челюсть». В ноябре 2023 года СБУ возбудила в отношении Фарион несколько уголовных дел. Одной из причин были её негативные высказывания о русскоязычных военнослужащих ВСУ.

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#мвд
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#покушение
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Под Петербургом задержали двух пьяных военных, сбежавших с СВО
«Фонтанка»: в Белоострове задержали двух сбежавших с СВО военных
20 июля 2024, 09:44

Фото: iStock/Prostock-Studio

В Белоострове под Санкт-Петербурге задержали двух военных, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет «Фонтанка».
По информации издания, мужчины якобы сбежали из зоны СВО, где принимали участие в военных действиях.

В настоящее время дезертиры задержаны. Вскоре их передадут военной прокуратуре, которая установит детали произошедшего. Как выяснилось, сбежавшие с СВО ранее отбывали наказание в колонии.

При себе у мужчин не было оружия, одеты беглецы были в штатское.

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#рф
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В Китае обрушился автомобильный мост, погибли люди
При обрушении моста в Китае погибли 11 человек, более 30 пропали без вести
20 июля 2024, 09:21

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В северо-западной части Китая произошло обрушение автомобильного моста. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
В результате происшествия 11 человек погибли, 30 пропали без вести.

Разрушение автодорожной переправы произошло из-за проливных дождей и паводков. Конструкция не выдержала стихии и рухнула в реку в тот момент, когда по ней двигались автомобили. Спасатели продолжают поиски пропавших. В настоящее время уже обнаружены пять автомобилей.

Власти ввели режим экстренного реагирования и бросили все резервы на ликвидацию последствий ЧП.

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WSJ: Перед покушением стрелявший в Трампа изучал местность с помощью БПЛА
20 июля 2024, 09:00

Фото: istockphoto/Pakhnyushchyy

Стрелявший в кандидата в президенты США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс незадолго до покушения изучал местность с помощью беспилотного летательного аппарата. Более того, судя по данным с дрона, он мог это делать неоднократно.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на информацию, полученную от правоохранительных органов. В публикации отмечается, что 13 июля, в день покушения, Крукс получал данные с беспилотника, летевшего по запрограммированному маршруту, чтобы изучить территорию выставочного комплекса, где Трамп должен был выступать на митинге.

Авторы материала отмечают, что этот факт ещё раз подчёркивает «вопиющие пробелы» в обеспечении безопасности кандидата в президенты во время выступления на публичном мероприятии.

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#дрон
#мероприятия
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ВСУ атаковали БПЛА Смоленскую область
Анохин: пострадавших при падении обломков БПЛА в Смоленской области нет
20 июля 2024, 08:46

Фото: istock / bbsferrari

ВСУ атаковали Смоленскую область с использованием беспилотников. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
В результате происшествия жертв и разрушений нет.

На месте инцидента работают экстренные службы. Губернатор обратился к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие. О также напомнил о запрете видео и фотофиксации работы систем ПВО.

Прежде сообщалось, что в Курской области были перехвачены и уничтожены шесть дронов противника. ВСУ использовали для атак БПЛА самолетного типа. Жертв и повреждений инфраструктуры удалось избежать.

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