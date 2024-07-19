Стрелявшего по детям под Волгоградом участника СВО отправили в СИЗО

Фото: IStock/M-A-U
Волгоградский гарнизонный военный суд заключил под стражу военнослужащего, который стрелял в детей в хуторе Угольском Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Уточняется, что военнослужащий получил отпуск по ранению. Отдыхая с друзьями на прошлой неделе, он услышал громкую музыку из колонок, вышел со своим братом к детям и открыл огонь из ружья. 12-летний мальчик оказался ранен, ему оказывают помощь в больнице. Стрелявший был задержан правоохранителями.
Мама пострадавшего ребенка опубликовала фото со сквозным отверстием на ноге своего сына, оставшимся после раны. Некоторые СМИ сообщают, что инциденту предшествовал конфликт женщины с бойцом СВО.
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Олег Дикий