ВСУ ударили по Новой Каховке в Херсонской области, загорелся микроавтобус
Боевики ВСУ ударили по Новой Каховке в Херсонской области. Об этом в субботу, 12 июля, сообщила горадминистрация в соцсетях.
Уточняется, что в результате атаки загорелся микроавтобус, пламя перекинулось на сухую траву на придомовой территории. Огонь ликвидировали.
«Город подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований. Жертв и пострадавших нет», — сказано в посте.Херсонская область вошла в состав России в 2022 году по результатам референдума. Регион находится в нижнем течении реки Днепр, омывается Черным и Азовским морями. Киевский режим не признал голосование легитимным и продолжает атаки по указанным территориям. Россия на сегодня контролирует 75% Херсонской области.