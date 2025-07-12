ВСУ ударили по Новой Каховке в Херсонской области, загорелся микроавтобус

12 июля 2025, 17:35

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Боевики ВСУ ударили по Новой Каховке в Херсонской области. Об этом в субботу, 12 июля, сообщила горадминистрация в соцсетях.





Уточняется, что в результате атаки загорелся микроавтобус, пламя перекинулось на сухую траву на придомовой территории. Огонь ликвидировали.





«Город подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований. Жертв и пострадавших нет», — сказано в посте.

