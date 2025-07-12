Беспилотник ВСУ влетел в многоэтажку в Белгороде
Украинский беспилотник влетел в многоэтажный жилой дом в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Дрон ВСУ атаковал дом на улице Ватутина. На место происшествия следуют оперативные службы.
Отмечается, что это произошло несколько минут назад.
По предварительной версии, пострадал один человек. В здании выбило окна.
Местные власти пока не делали официальных заявлений о произошедшем.
Ранее в этот день ВСУ уже атаковывали Белгород беспилотниками. Осколки одного из них упали на спортивный комплекс «Белгород-Арена», после чего в здании начался пожар. Сотрудники МЧС долго не могли приступить к тушению из-за продолжающихся атак. О пострадавших не сообщается.
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