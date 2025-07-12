Прохожий напал на военкома на Украине, чтобы помочь мобилизованному сбежать
Нападение на военкома на Украине совершил прохожий, чтобы помочь мобилизованному сбежать. Как пишут украинские СМИ, инцидент произошел в Харькове.
Военные высаживали 44-летнего мобилизованного из машины у вокзала для дальнейшего сопровождения к месту службы, когда за него заступилась толпа.
Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с 24 февраля 2022 года. В СМИ не раз звучала информация о насильственных методах украинских военкомов. Доходит до того, что против гражданских применяется огнестрельное оружие. Мужское население страны переодевается в женщин, использует специальные «состаривающие» маски, чтобы избежать призыва и отправки в зону боевых действий.
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