Украинский военный осудил подход властей к разрешению конфликта
Украинский военнослужащий в разговоре с японской журналисткой Эйко Тамамото резко раскритиковал курс Киева на урегулирование конфликта. Он заявил, что власти надеются на «закулисную сделку» и теряют связь с реальностью. Об этом пишет Yahoo News Japan.
По его словам, руководство страны пытается сохранить уверенный вид, хотя ситуация на фронте ухудшается с каждым днем. Боец считает, что такие шаги лишь затягивают кризис. Собеседник издания указал на острую нехватку личного состава в рядах ВСУ. Он подчеркнул, что Киеву не стоит ждать помощи от США или других государств, потому что никто не придет и не принесет готовый мир.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп признавался, что его удивляет нежелание Владимира Зеленского идти на соглашение. Американский лидер добавил, что с президентом России Владимиром Путиным договориться проще.
