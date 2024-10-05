ВСУ выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО

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ВСУ выпустили по Горловке в ДНР 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом вечером 5 октября сообщило правительство Донецкой Народной Республики.
«18.00, населенный пункт Катериновка, населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район), 20 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении Центра контроля и координации региона.
По данным СЦКК, перед этим, начиная с 17.25, украинские боевики трижды обстреляли Горловку из артиллерии калибра 155 миллиметров и кассетными снарядами. Кроме этого ВСУ выпустили еще три снаряда по Петровскому району Донецка.
Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российские военные потеряли в зоне спецоперации новейший беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник». Военкор предположил, что неуправляемый дрон сбили с российского истребителя Су-57.
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Лия Мурадьян