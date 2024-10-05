Фото: Минобороны РФ
ВСУ за сутки потеряли до 755 военных за счет действий подразделения группировки войск «Юг». Об этом сообщает Минобороны России 5 октября.
Также военные «Юга» уничтожили британскую гаубицу FH70 150-мм, две гаубицы 120-мм Д-30, и четыре американские гаубицы М198, М777 и две М119. Кроме этого ВСУ потеряли 10 автомобилей.
Киевская армия потеряла банды нацгвардии в районах населенных пунктов Резниковка, Белая Гора Звановка и Максимильяновка в ДНР. Одновременно бойцы «Южной» группировки отразили три контратаки штурмовых групп 112 бригады теробороны, 81 аэромобильной бригады и 59 мотопехотной.
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«Подразделения «Южной» группировки освободили населенный пункт Желанное Второе Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке МО РФ.
Киевская армия потеряла банды нацгвардии в районах населенных пунктов Резниковка, Белая Гора Звановка и Максимильяновка в ДНР. Одновременно бойцы «Южной» группировки отразили три контратаки штурмовых групп 112 бригады теробороны, 81 аэромобильной бригады и 59 мотопехотной.
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Лия Мурадьян