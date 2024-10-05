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Бойцы «Южной» группировки ликвидировали 755 боевиков ВСУ

ВСУ потеряли 755 военных в зоне российской группировки «Юг»
05 октября 2024, 14:54
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

ВСУ за сутки потеряли до 755 военных за счет действий подразделения группировки войск «Юг». Об этом сообщает Минобороны России 5 октября.
Также военные «Юга» уничтожили британскую гаубицу FH70 150-мм, две гаубицы 120-мм Д-30, и четыре американские гаубицы М198, М777 и две М119. Кроме этого ВСУ потеряли 10 автомобилей.
«Подразделения «Южной» группировки освободили населенный пункт Желанное Второе Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке МО РФ.



Киевская армия потеряла банды нацгвардии в районах населенных пунктов Резниковка, Белая Гора Звановка и Максимильяновка в ДНР. Одновременно бойцы «Южной» группировки отразили три контратаки штурмовых групп 112 бригады теробороны, 81 аэромобильной бригады и 59 мотопехотной.

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#всу
#рф
Сотрудников авиакомпании «Россия» обязали доносить на тех, кто не поддерживает СВО
Сотрудники авиакомпании «Россия» будут доносить на тех, кто не поддерживает СВО
05 октября 2024, 15:08

Фото: iStock/SOMATUSCANI

Авиакомпания «Россия» обяжет своих сотрудников доносить на тех, кто не поддерживает проведение СВО и фотографирует объекты на территории аэропортов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что руководство компании разработало для своих сотрудников новый кодекс культуры безопасности полётов. Работников призвали проявлять бдительность для выявления личностей, проявляющих особый интерес к функционированию транспортной инфраструктуры и средств.

Согласно документу, если сотрудник авиакомпании видит человека, подозрительно активно интересующегося работой аэропорта, ему следует узнать все данные об этом человеке, запомнить его внешность, после чего передать сведения руководству.

Таким же образом сотруднику «России» необходимо поступить, если в его рабочее время кто-то распространяет фейки о СВО, а также идеологию экстремизма и сепаратизма.

Кроме того, сотрудник обязан доложить о том, что зафиксировал беспилотник в районе аэропорта. Он должен точно назвать время обнаружения объекта, его тип (коптерный или самолётный), определить направление полёта и сделать фотографию.

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#сотрудники
#беспилотник
#данные
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Экс-главком ВСУ Залужный выступил против мобилизации 18-летних украинцев
Залужный выступил против мобилизации украинцев от 18 до 25 лет
05 октября 2024, 13:52

Граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет необходимо беречь. Об этом заявил украинский посол в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, слова которого приводит издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что ещё находясь на посту главнокомандующего армии протестовал против мобилизации граждан младше 25 лет, поскольку Украина нужна «и через 20 лет, и через 30 лет». А будущая страна сейчас как раз в лице 18-летних молодых людей.

При этом в «крайнем случае» Залужный допускает, что без снижения возраста мобилизации не обойтись. Однако это касается только такой перспективы, при которой возникнет угроза существованию страны, отметил он в ходе встречи с украинскими студентами в Лондоне.

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#валерий залужный
#всу
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#украина
#страны
#военкомат
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Российский боец рассказал, как ВСУ готовились сдать Угледар
Боец Шаман: ВСУ заранее готовили Угледар к сдаче
05 октября 2024, 13:34

Фото: iStock/Evgeny555

Украинские военные заранее готовили Угледар к сдаче и вывезли основные средства поражения. Об этом сообщил 5 октября замкомандира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.
«Они заранее знали. Просто оттягивали время. Видно, что они уже готовили этот город к сдаче. У них были вывезены уже за его пределы основные средства поражения», — цитирует военного ТАСС.

По данным замкамандира, ВСУ вывозили особо ценные для них радиолокационные установки и выводили за пределы Угледара другое вооружение.
«Сначала мы их разведывали, видели. Через некоторое время их уже не было», — поясняет Шаман.

Минобороны официально подтвердило освобождение Угледара от боевиков ВСУ 3 октября. Основная часть украинских военных покинули позиции, остальные — сдались в плен.

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#минобороны
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#военные
#спецоперация
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В Краматорске прогремел взрыв
«Страна»: в промзоне Краматорска прогремел взрыв
05 октября 2024, 13:11

Взрыв прогремел в городе Краматорске, который находится под контролем киевского режима. Об этом сообщило 5 октября украинское издание «Страна» в Telegram-канале.
Сообщается о взрыве в промышленной зоне Краматорска Донецкой народной республики. По данным местных каналов, после взрыва в городе пропало электричество.

Официальные сообщения от властей по данному поводу пока не поступали.

Ранее Минобороны сообщало, что за ночь 5 октября российские ПВО сбили десять беспилотников над тремя регионами. Сейчас войска ВСУ покидают позиции и уходят из населённых пунктов Горняк и Кураховка в Донецкой Народной Республике.

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Пленённый под Угледаром украинец Мельник поблагодарил бойцов ВС РФ за спасение

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#всу
#минобороны
#пво
#днр
#киев
#взрыв
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Военкор Поддубный получит звание почётного гражданина Белгородской области
05 октября 2024, 12:37

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Военкор Евгений Поддубный, раненый в зоне СВО, получит звание почётного гражданина Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале.
Глава области написал, что власти региона приступили к процедуре присвоения звания.

Он добавил, что все белгородцы очень гордятся своим соотечественником Поддубным и желают ему скорейшего выздоровления.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения служебного долга. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Уничтожает страну»: Дубинский рассказал, как Зеленский рискует военными ради Запада
Дубинский: Зеленский рисует жизнями солдат ВСУ, чтобы добиться помощи от Запада
05 октября 2024, 12:36

Президент Украины Владимир Зеленский рискует жизнями людей, используя бедственное положение ВСУ, чтобы добиться помощи от Запада. Так депутат Верховной рады Александр Дубинский прокомментировал в Telegram-канале заявление Киева о сдаче Угледара.
«Он уже цинично использовал ситуацию, в которой солдат фактически заставили остаться в окружении для пиара на пресс-конференции с Рютте», — написал Дубинский.

По мнению депутата, глава украинского режима играет жизнями людей и ставит «на игорный стол» все, что у него есть.
«Так как это чужие жизни и судьбы — он играет ва-банк. Уничтожает страну. Жаль, что многие этого до сих пор не понимают», — пишет Дубинский.

Также депутат указал на «мирный план» Зеленского, детали которого почему-то никому неизвестны. Дубинский оценил постоянные просьбы к Западу одобрить этот план, как отсутствие самостоятельности в действиях украинских властей.

Отметим, что Александр Дубинский находится в украинском СИЗО по подозрению в госизмене.

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#всу
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ВСУ покидают позиции из районов Горняка и Кураховки в ДНР
05 октября 2024, 12:33

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские войска покидают позиции из районов населённых пунктов Горняк и Кураховка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
Отмечается, что ВСУ на фоне успешного наступления российских войск стремительно покидают свои позиции в данных посёлках.

Ранее в этот день Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Желанное Второе в ДНР.

Также стало известно, что российские военные после отступления ВСУ из освобождённого Угледара получили трофейное западное вооружение. Теперь в арсенале ВС РФ имеется, помимо прочего, польские бесшумные миномёты.

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#военные
#вс рф
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Митрополит УПЦ Лонгин рассказал о принудительной мобилизации своего сына
05 октября 2024, 12:28

Фото: istockphoto/Iuliia Zavalishina

Митрополит Банченский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) записал видеообращение к президенту страны Владимиру Зеленскому. В нём он рассказал о принудительной мобилизации своего сына.
В нём священник сообщил, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ред.) в Черновцах насильно загрузили его наследника в автобус и увезли в неизвестном направлении. Видеозапись опубликовал Союз православных журналистов. По словам митрополита, у молодого человека двое детей и жена находится на девятом месяце беременности. Он также подчеркнул, что действия сотрудников ТЦК являются незаконными и противоречат конституции государства.

Лонгин рассказал, что вырастил и воспитал 508 детей-сирот, из которых десятерых мобилизовали в ВСУ. Трое молодых людей вернулись домой инвалидами. Действия военкомов, насильно увозящих отца двоих детей, он назвал незаконными и бесчеловечными.

В 2008 году митрополиту Лонгину было присвоено звание героя страны за то, что он усыновил 400 детей с особыми потребностями. Общее количество безнадзорных детей, над которыми он взял попечительство, превышает 500.

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Пленённый под Угледаром украинец Мельник поблагодарил бойцов ВС РФ за спасение
05 октября 2024, 12:26

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Военнослужащий ВСУ Ростислав Мельник, попавший в плен под Угледаром, поблагодарил российских бойцов за то, что они спасли ему жизнь. Украинец был ранен, а солдаты Вооружённых сил РФ вынесли его с поля боя и оказали медицинскую помощь.
Видеозапись со словами благодарности украинского военного опубликовал телеграм-канал министерства обороны РФ. По словам военнопленного, его и ещё несколько сослуживцев оставили на наблюдательном пункте под Угледаром. Они должны были следить и докладывать о перемещениях российских частей. Украинским солдатам обещали своевременную эвакуацию, но за ними так никто и не пришёл и не приехал. По словам Мельника, их просто бросили на произвол судьбы.

Солдат был ранен, его сослуживцы ушли. Он истекал кровью и готовился встретить смерть, когда на него наткнулись бойцы российского штурмового отряда. Они перевязали украинца и вынесли его с поля боя. Мельник был удивлён человеческим отношением противника, потому что им рассказывали, что в плену их немедленно расстреляют.

«Молиться буду за пацанов, которые меня вынесли», — сказал в заключение украинец, которого бросили умирать «побратимы», а спасли «клятi москалi».

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