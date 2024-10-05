Российский боец рассказал, как ВСУ готовились сдать Угледар

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Украинские военные заранее готовили Угледар к сдаче и вывезли основные средства поражения. Об этом сообщил 5 октября замкомандира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.
«Они заранее знали. Просто оттягивали время. Видно, что они уже готовили этот город к сдаче. У них были вывезены уже за его пределы основные средства поражения», — цитирует военного ТАСС.
По данным замкамандира, ВСУ вывозили особо ценные для них радиолокационные установки и выводили за пределы Угледара другое вооружение.
«Сначала мы их разведывали, видели. Через некоторое время их уже не было», — поясняет Шаман.
Минобороны официально подтвердило освобождение Угледара от боевиков ВСУ 3 октября. Основная часть украинских военных покинули позиции, остальные — сдались в плен.
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Лия Мурадьян