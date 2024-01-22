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ВСУ за сутки обстреляли три района Белгородской области

ВСУ за сутки выпустили 45 боеприпасов по трем районам Белгородской области
22 января 2024, 13:36
Фото: istock / Olena Bartienieva

Фото: istock / Olena Bartienieva

Вооруженный силы Украины за прошедшие сутки выпустили по трем районам Белгородской области 45 боеприпасов. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

22 января Гладков опубликовал сводку об атаках по региону за 21 января. По трем приграничным районам выпустили 45 снарядов, в том числе 8 устройств сбросили с беспилотников. Помимо этого, восемь дронов-камикадзе атаковали регион, три украинских БПЛА сбили. Отмечается, что в результате атак никто не пострадал.

«В Белгородском районе по селу Устинка выпущено 3 артиллерийских снаряда. Также в Устинке с БПЛА сброшено 3 осколочных боеприпаса, в селе Щетиновка – 3 взрывных устройства и 2 осколочных боеприпаса. В селе Журавлевка уничтожены 3 БПЛА противника», — сообщил глава региона.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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В Чехии ответили, будут ли высылать украинцев на родину для службы в ВСУ
ČT24: Чехия не будет высылать украинцев на родину для службы в ВСУ
22 января 2024, 14:37

Фото: iStock/Konoplytska

Чехия не станет высылать украинцев призывного возраста на родину для службы в ВСУ. Такое заявление сделал чешский министр иностранных дел Ян Липавский. Его словам передает ČT24.
«Таких механизмов не существует, и они, конечно, не будут соответствовать международному праву и обязательствам, которые Чешская Республика имеет в международной сфере», - заявил Липавский.

По его словам, сейчас в Чехии проживает порядка 200 тысяч украинских мужчин. Все они имеют разные визы, для продления которых необходим действующий украинский паспорт. При этом новый можно оформить в отделении миграционной службы.

Однако он предположил, что новый паспорт украинцам можно выдавать при наличии военного билета. Тогда станет понятно, сколько мужчин из Украины призывного возраста находится за границей.

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#всу
#украина
#мобилизация
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Бывший глава Google: ВС РФ уничтожают все виды вооружения ВСУ с помощью БПЛА
22 января 2024, 13:40

Фото: iStock/vadimrysev

Российские силы изобрели комбинацию из беспилотников, при помощи которой им удаётся уничтожать все виды вооружения ВСУ, об этом написал бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт в своей статье для Foreign Affairs.
«Россия использует комбинацию из двух беспилотников отечественного производства, состоящую из разведывательного «Орлан-10» и ударного «Ланцет», для уничтожения всего, от дорогостоящих артиллерийских систем до боевых самолетов и танков», — прокомментировал нынешнюю ситуацию на линии боевого соприкосновения Шмидт.

По его словам, беспилотные летательные аппарат, которыми пользуются Вооружённые силы Украины, заметно отстают в техническом плане от тех, которые есть на вооружении у россиян. К тому же, отметил Шмидт, ВС РФ качественно используют средства РЭБ, с помощью которые удаётся успешно пресекать попытки ВСУ нанесли удары по российским позициям.

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#всу
#вс рф
#беспилотник
#сво
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Песков: Путин не получал просьб признать киевский режим террористическим
22 января 2024, 13:26

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину не поступало обращений с просьбой признать киевский режим террористическим. Об этом Песков сообщил журналистам.
Отметим, что председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин в рамках Петербургского международного юридического форума предложил признать Украину террористическим государством. Песков добавил, что о такого рода обращениях не осведомлен.

Ранее Песков заявил, что удары Киева по Донецку, гражданской инфраструктуре и людям являются чудовищным актом терроризма. Представителя Кремля отметил, что киевский режим продолжает показывать звериное лицо.

Напомним, 21 января ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. В понедельник в Донецкой Народной Республике объявлен день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны ВСУ.

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#всу
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#удар
#рф
#украина
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В Кремле назвали удары по Донецку актом терроризма
Песков назвал украинские удары по Донецку чудовищным актом терроризма
22 января 2024, 12:56

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удары Киева по Донецку, гражданской инфраструктуре и людям являются чудовищным актом терроризма. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представителя Кремля отметил, что киевский режим продолжает показывать звериное лицо. Песков подчеркнул, что Москва осуждает удары ВСУ по Донецку. Он также добавил, что минобороны, системы противовоздушной обороны и иные ведомства делают все для защиты населения и государства от террористических атак.

Ранее в МИД РФ сообщили, что атака украинских войск при поддержке США и их сателлитов на Донецк является террористическим актом против мирного населения РФ. В ведомстве подчеркнули, что все причастные и ответственные за это преступление понесут неотвратимое наказание.

Напомним, 21 января ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. В понедельник в Донецкой Народной Республике объявлен день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны ВСУ.

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#мид рф
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#песков
#удар
#атака
#пушилин
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Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ»
22 января 2024, 12:27

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал некий указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ», его слова передаёт издание «Украинская правда».
«Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего», — цитирует издание слова президента.

При этом, о каких именно территориях идёт речь и что именно представляет из себя этот указ — Зеленский не уточнил. На его официальном веб-сайте никакой информации об этом указе пока что нет.

Напомним, ранее глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что Зеленский будет продолжать выполнять все команды, поступающие из американского Белого дома, поскольку чиновники из США угрожают ему компроматом о коррупции, который может навсегда закрыть путь Зеленского в политике.

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#украина
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Венгрия назвала идею Евросоюза о фонде закупки оружия для ВСУ психозом
Сийярто назвал идею ЕС выделять по пять миллиардов евро в год для ВСУ психозом
22 января 2024, 12:12

Фото: iStock/rarrarorro

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что предложение ЕС выделять по пять миллиардов евро в год в специальный фонд на закупку оружия для Украины является продолжением старого военного психоза. Об этом Сийярто написал в социальной сети перед началом первого в году заседания глав МИД стран Евросоюза.
По словам министра, такие действия приведут исключительно к очередным разрушениям. Сийярто отметил, что последующие обсуждения будут проходить в формате жесткого спора.

Он также добавил, что у данного противостояния не будет решения на поле боя. Сийярто подчеркнул, что чем дольше продлится военный конфликт, тем серьезнее будут потери.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсети X, что заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по итогам встречи со шведским и финским лидерами о возможном выделении очередных пятидесяти миллиардов евро для Украины абсолютно неприемлемы.

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#венгрия
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В МВД назвали количество поджогов военкоматов с начала СВО
С начала СВО МВД зарегистрировало 220 случаев поджогов военкоматов
22 января 2024, 11:58

Фото: istockphoto/Manuel Rodriguez Sevillano

С начала специальной военной операции правоохранители зарегистрировали 220 попыток поджогов военкоматов. Кроме того, зафиксировано 184 случая диверсий на железной дороге, в основном повреждения релейных шкафов.
Такие цифры назвал заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник. По его словам, 85% случаев поджогов военкоматов, а также нападений на органы власти, раскрыты. Установлены 220 лиц, причастных к этим правонарушениям, из которых 15 человек являются несовершеннолетними.

Что касается повреждения имущества и оборудования на железной дороге, то за эти преступления задержан 141 человек. В их числе 59 несовершеннолетних, замешанных в противоправных деяниях.

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#мвд
#человек
#железная дорога
#военком
#поджог
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Обнародованы имена 13 французских наёмников, находившихся в Харькове
22 января 2024, 10:39

Фото: iStock/e-crow

Стали известны имена 13 французских наёмников, которые находились в Харькове во время удара российской армии, список французские волонтеры из организации SOS Donbass предоставили «РИА Новости».
Напомним, на прошлой неделе российская армия нанесла удар по базе наёмников, воевавших на стороне ВСУ. Как сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, 60 погибших военных были гражданами Франции.

При этом, во французском МИД заявили, что их граждане никогда не находились в зоне СВО на Украине, а все подобные заявления — это манипуляция России.

Тем временем, «РИА Новости» публикует список 13 граждан Франции, которые находились в Харькове во время российского удара. При этом, как отметили в агентстве, их судьба в настоящий момент доподлинно неизвестна.

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#харьков
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Пушилин: ВСУ отыгрываются на гражданских при ухудшении ситуации на фронте
22 января 2024, 10:33

Фото: сайт Кремля

Глава республики Денис Пушилин заявил, что ВС РФ отодвигают линию фронта от Донецка, возможностей у ВСУ становится меньше, по этой причин они отыгрываются на гражданском населении. Об этом Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
Пушилин отметил, что террористические методы противника продолжают применяться против мирного населения. По словам главы ДНР, при обстреле Донецка украинские войска использовали в том числе кассетные боеприпасы.

Напомним, 21 января ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. В понедельник в Донецкой Народной Республике объявлен день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны ВСУ.

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#всу
#удар
#рф
#пушилин
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