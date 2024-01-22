ВСУ за сутки обстреляли три района Белгородской области

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Вооруженный силы Украины за прошедшие сутки выпустили по трем районам Белгородской области 45 боеприпасов. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
22 января Гладков опубликовал сводку об атаках по региону за 21 января. По трем приграничным районам выпустили 45 снарядов, в том числе 8 устройств сбросили с беспилотников. Помимо этого, восемь дронов-камикадзе атаковали регион, три украинских БПЛА сбили. Отмечается, что в результате атак никто не пострадал.
«В Белгородском районе по селу Устинка выпущено 3 артиллерийских снаряда. Также в Устинке с БПЛА сброшено 3 осколочных боеприпаса, в селе Щетиновка – 3 взрывных устройства и 2 осколочных боеприпаса. В селе Журавлевка уничтожены 3 БПЛА противника», — сообщил глава региона.
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